Плющев о том, что североамериканские хоккеисты берут гражданство РФ: «Может, им дороже традиционные ценности»
Владимир Плющев высказался о хоккеистах из Канады и США, берущих гражданство РФ.
«У нас работают американцы, приезжают и берут гражданство. Канадцы берут гражданство по каким-то причинам. Есть процессы, которые влияют на человека.
Они, может быть, приезжают не только из-за хоккея. Может быть, им дороже традиционные ценности. Не думаю, что все это может как-то влиять на имидж хоккея.
Он зарабатывается на спортивной площадке, а не в каких-то интервью и комментариях», – сказал Плющев.
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