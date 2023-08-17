Плющев о том, что североамериканские хоккеисты берут гражданство РФ: «Может, им дороже традиционные ценности»

Владимир Плющев высказался о хоккеистах из Канады и США, берущих гражданство РФ.

«У нас работают американцы, приезжают и берут гражданство. Канадцы берут гражданство по каким-то причинам. Есть процессы, которые влияют на человека.

Они, может быть, приезжают не только из-за хоккея. Может быть, им дороже традиционные ценности. Не думаю, что все это может как-то влиять на имидж хоккея.

Он зарабатывается на спортивной площадке, а не в каких-то интервью и комментариях», – сказал .