Плющев о том, что североамериканские хоккеисты берут гражданство РФ: «Может, им дороже традиционные ценности»

Теги Владимир Плющев КХЛ натурализация Хоккей

Владимир Плющев высказался о хоккеистах из Канады и США, берущих гражданство РФ.

«У нас работают американцы, приезжают и берут гражданство. Канадцы берут гражданство по каким-то причинам. Есть процессы, которые влияют на человека.

Они, может быть, приезжают не только из-за хоккея. Может быть, им дороже традиционные ценности. Не думаю, что все это может как-то влиять на имидж хоккея.

Он зарабатывается на спортивной площадке, а не в каких-то интервью и комментариях», – сказал Плющев.

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4 комментария

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Денис Ордынцев
сколько слышу про эти мифические традиционные ценности, но так никто внятно и не смог объяснить что это)
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Steedfield
Воровство, враньё, ненасытная жажда власти, неуважение к личности, шансон, блатная лирика..., много традиционных ценностей. Всех не перечислить.
+8
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+8
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Ярик01
Внезапно стали важны ценности, когда лимит до трёх игроков сократили
+5
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Сергей Орлов
В Канаде и США ценности, конечно, нетрадиционные.
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