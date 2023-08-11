Клок о возвращении в КХЛ: «Люди в Чехии осуждают, я получил много гневных сообщений в соцсетях. Но это мое решение»

Лукаш Клок рассказал о критике в соцсетях из-за игры в России.

В июле чешский защитник вернулся в «Нефтехимик» подписав соглашение на два года. В сезоне-2021/22 хоккеист уже выступал за клуб.

– Чувствовали ли вы давление в Чехии из-за подписания контракта?

– Конечно, не все были рады этому. Но это моя жизнь. Я подписывал новый контракт на два года, но в клубе поняли непростую ситуацию и отпустили меня весной 2022 года. Я дал слово, что если вернусь в , то только в « ».

Люди в Чехии читают газеты и осуждают, но это мое решение. Моя семья приняла его и поняла меня. Я всего лишь хочу играть на самом высоком уровне и получать удовольствие от своего любимого дела.

– Информация о вашем возвращении была секретной, но вас все равно отцепили от сборной перед чемпионатом мира. Почему?

– У меня были семейные проблемы, накопились травмы. Было сложно отказать национальной сборной, ведь и в «Лугано» я провел хорошо концовку сезона. Но я решил, что мне нужно больше времени провести с семьей, получше подготовиться к новому сезону.

Да, я просил [директора «Нефтехимика»] Ларионова, чтобы о моем переходе не писали в России – иначе я бы столкнулся с большой волной хейта. При этом в Чехии все равно узнали об этом – после я получил много гневных сообщений в соцсетях. Но я не обращаю внимания на это.

– Дмитрий Яшкин сказал о том, что хотел бы сыграть на домашнем чемпионате мира в следующем году, но понятно, что шансов нет. Что думаете об этом?

– Я уважаю решение федерации, но и они должны уважать наше решение. Когда я подписывал контракт с «Нефтехимиком», я знал, что не смогу больше играть за сборную. Конечно, это печально, но ничего тут уже не поделаешь. Не хочется никого винить в этом, – сказал чешский защитник «Нефтехимика» .