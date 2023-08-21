Николишин заработает 90 млн рублей в «Авангарде» по трехлетнему контракту (Metaratings.ru)

Теги Авангард КХЛ Иван Николишин деньги Хоккей

Стала известна зарплата Ивана Николишина в «Авангарде».

Сегодня омский клуб выменял Николишина у «Амура» на Кирилла Спиценко, Даниила Фесенко и денежную компенсацию. Контракт 27-летнего нападающего с «Авангардом» рассчитан на три года.

По данным Metaratings.ru, Николишин заработает 90 млн рублей за весь срок контракта.

Также в соглашении игрока прописан бонус за набранные очки – 16 млн. В предстоящем сезоне он сможет заработать 41 миллион рублей: 25 млн – оклад, 16 – бонус.

Иван в сезоне-2022/23 набрал 42 очка (17+25) в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ, став лучшим бомбардиром «Амура».

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3 комментария

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Сергей Мурзаков
25 млн. за такую статистику - это "кража века", особенно учитывая, что обмен тоже достаточно выгодный. Другое дело, что у него пока один сезон был по-настоящему хороший, сложно делать выводы о прогрессе. Но если выступит не хуже, буду считать его лучшим подписанием в это межсезонье.
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Zolotoi24
Если нормально заиграет, то можно сказать, что достался за более чем адекватные деньги. Тем более - центр
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