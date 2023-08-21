Николишин заработает 90 млн рублей в «Авангарде» по трехлетнему контракту (Metaratings.ru)

Стала известна зарплата Ивана Николишина в «Авангарде».

Сегодня омский клуб выменял у «Амура» на Кирилла Спиценко, Даниила Фесенко и денежную компенсацию. Контракт 27-летнего нападающего с « » рассчитан на три года.

По данным Metaratings.ru, Николишин заработает 90 млн рублей за весь срок контракта.

Также в соглашении игрока прописан бонус за набранные очки – 16 млн. В предстоящем сезоне он сможет заработать 41 миллион рублей: 25 млн – оклад, 16 – бонус.

Иван в сезоне-2022/23 набрал 42 очка (17+25) в 67 матчах Фонбет чемпионата , став лучшим бомбардиром «Амура».