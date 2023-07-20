Мичков – 2-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди полевых игроков, Бедард – 1-й, Минтюков – 26-й, Никишин – 36-й, Юров – 47-й (The Athletic)

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Матвей Мичков занял 2-е место в рейтинге перспективных полевых игроков НХЛ.

Журналист The Athletic Скотт Уилер представил рейтинг наиболее перспективных полевых хоккеистов.

В список вошли игроки в возрасте до 23 лет, подписавшие контракт или задрафтованные клубами НХЛ и не играющие в лиге на постоянной основе.

Из россиян в топ-50 попали Матвей Мичков, Павел Минтюков, Александр Никишин и Данила Юров.

1. н Коннор БедардЧикаго»)

2. н Матвей Мичков («Филадельфия»)

3. н Адам Фантилли («Коламбус»)

4. н Лео Карлссон («Анахайм»)

5. н Уилл Смит («Сан-Хосе»)

6. н Логан Кули («Аризона») 

7. з Люк Хьюз («Нью-Джерси»)

8. з Шимон Немец («Нью-Джерси»)

9. з Давид Иржичек («Коламбус»)

10. з Брандт Кларк («Лос-Анджелес»)

26. з Павел Минтюков («Анахайм»)

36. з Александр Никишин («Каролина»)

47. н Данила Юров («Миннесота»)

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2 комментария

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Why always me?!
Люк Хьюз повыше должен быть. Он уже показал что может в НХЛ играть и в регулярке, и в плей-офф.
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