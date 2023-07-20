Мичков – 2-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди полевых игроков, Бедард – 1-й, Минтюков – 26-й, Никишин – 36-й, Юров – 47-й (The Athletic)
Матвей Мичков занял 2-е место в рейтинге перспективных полевых игроков НХЛ.
Журналист The Athletic Скотт Уилер представил рейтинг наиболее перспективных полевых хоккеистов.
В список вошли игроки в возрасте до 23 лет, подписавшие контракт или задрафтованные клубами НХЛ и не играющие в лиге на постоянной основе.
Из россиян в топ-50 попали Матвей Мичков, Павел Минтюков, Александр Никишин и Данила Юров.
1. н Коннор Бедард («Чикаго»)
2. н Матвей Мичков («Филадельфия»)
3. н Адам Фантилли («Коламбус»)
4. н Лео Карлссон («Анахайм»)
5. н Уилл Смит («Сан-Хосе»)
6. н Логан Кули («Аризона»)
7. з Люк Хьюз («Нью-Джерси»)
8. з Шимон Немец («Нью-Джерси»)
9. з Давид Иржичек («Коламбус»)
10. з Брандт Кларк («Лос-Анджелес»)
26. з Павел Минтюков («Анахайм»)
36. з Александр Никишин («Каролина»)
47. н Данила Юров («Миннесота»)
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