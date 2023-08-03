Мичков об игре в центре: «Смотрел видео Кросби, как он отрабатывает в обороне. Я хотел попроситься в центр, но Ротенберг меня опередил»
Матвей Мичков высказался о переводе на позицию центрального нападающего.
Нападающий СКА набрал 2 (1+1) очка в матче против «Адмирала» (2:3 ОТ) на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.
– На самом деле это вызов для меня. Пару игр раньше в центре играл. Мне всегда это нравилось. Вся игра идет через тебя, ты дирижируешь тройкой или всей пятеркой.
Мне в целом комфортно это действовать. Роман Борисович сказал, что видит меня в центре, я и был только рад.
Безусловно, я сам с радостью готов играть где угодно – хоть защитника, хоть вратаря. Буду выкладываться по максимуму на любой позиции. Главное, чтобы команда выигрывала.
– То есть это предложение Ротенберга?
– Это совместное решение. Я сам хотел попроситься играть в центре в этом сезоне, но Роман Борисович меня опередил.
– Изучал чей‑то опыт перед тем, как выйти в центр?
– Когда узнал, что буду играть в центре, пришел домой, открыл компьютер и начал изучать, как играет центральные.
Но я смотрел видео Сидни Кросби. Причем не голы и действия в атаке, а то, как он отрабатывает в обороне.
Аналитики мне потом тоже помогли, показали, как другие хоккеисты действуют в обороне, и вообще какие функции у центрального. Я старался сегодня все это выполнить, – сказал Матвей Мичков.
Мичков смотрел на Кросби и стал центром.
Петербургская магия в деле!