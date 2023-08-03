Мичков об игре в центре: «Смотрел видео Кросби, как он отрабатывает в обороне. Я хотел попроситься в центр, но Ротенберг меня опередил»

Теги СКА Сидни Кросби КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков высказался о переводе на позицию центрального нападающего.

Нападающий СКА набрал 2 (1+1) очка в матче против «Адмирала» (2:3 ОТ) на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.

– На самом деле это вызов для меня. Пару игр раньше в центре играл. Мне всегда это нравилось. Вся игра идет через тебя, ты дирижируешь тройкой или всей пятеркой.

Мне в целом комфортно это действовать. Роман Борисович сказал, что видит меня в центре, я и был только рад.

Безусловно, я сам с радостью готов играть где угодно – хоть защитника, хоть вратаря. Буду выкладываться по максимуму на любой позиции. Главное, чтобы команда выигрывала.

– То есть это предложение Ротенберга?

– Это совместное решение. Я сам хотел попроситься играть в центре в этом сезоне, но Роман Борисович меня опередил.

– Изучал чей‑то опыт перед тем, как выйти в центр?

– Когда узнал, что буду играть в центре, пришел домой, открыл компьютер и начал изучать, как играет центральные.

Но я смотрел видео Сидни Кросби. Причем не голы и действия в атаке, а то, как он отрабатывает в обороне.

Аналитики мне потом тоже помогли, показали, как другие хоккеисты действуют в обороне, и вообще какие функции у центрального. Я старался сегодня все это выполнить, – сказал Матвей Мичков.

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7 комментариев

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Ротенберг смотрел матчи и стал тренером.
Мичков смотрел на Кросби и стал центром.
Петербургская магия в деле!
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Лол, давайте дождемся результатов этого эксперимента, а потом делать выводы) А то потом получится неудобно, что Ромка оказывается сделал нам топ-центра))
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Всё по ‘’системе’’
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Ответ Stewee
Лол, давайте дождемся результатов этого эксперимента, а потом делать выводы) А то потом получится неудобно, что Ромка оказывается сделал нам топ-центра))
Последний российский край , которого удалось перековать в центра это Кузнецов. И перековкой занимался Барри Тротц. Я понимаю конечно , что 800 матчей - это круто. Но не рано ли Ромке ставить себя в один ряд Барри. Чтобы быть элитным центром , конечно не обязательно как Сид набирать 80-90 ассистов за сезон. Но ты должен , если претендуешь на уровень элитного центра иметь выше 50% на точке и играть в пк , хотя бы 30 секунд в среднем за матч. Там шел разговор за Сида . Так Сид еще умеет , благодаря своей игре в корпус оттянув пару игроков за ворота отдать своим крайкам конфетку -передачу на чистый лед.
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Правильно, надо пробовать, пока молодой и доверяют.
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