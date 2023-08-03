Мичков о Беттмэне: «Обычный человек, пожелал удачи. Сказал двигаться дальше, развиваться, и он ждет меня в НХЛ»

Матвей Мичков рассказал о деталях общения с Гэри Беттмэном.

Хоккеиста под общим седьмым номером в первом раунде выбрала «Филадельфия» на драфте НХЛ-2023.

– В Нэшвилле тебя узнавали?

– Да, довольно много. Когда драфт проходил, там было много народу, большая узнаваемость.

Очень много освещали именно драфт, и когда я в майке вышел после мероприятия, многие ко мне подходили.

– Как тебе сама церемония?

– Классное событие. Приятно находиться среди лучших. С кем‑то удалось пообщаться, узнать что‑то новое.

Были люди, которые многого достигли. Были и Беттмэн, и ребята, которые со мной драфтавались.

– Какой Беттмэн в общении?

– Да я английский‑то и не знаю (смеется).

Но он обычный человек, пожелал удачи, сказал двигаться дальше, развиваться, и он ждет меня в лиге, – сказал нападающий СКА Матвей Мичков.