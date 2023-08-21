Жена Константина Макарова подралась с соседкой в подъезде: «У нее силы как у буйвола, давила, душила, на голове скакала коленом». Она заявила в полицию о нападении

Жена экс-игрока «Салавата Юлаева» Константина Макарова подралась с соседкой.

По словам Елены Макаровой, ее соседка напала на нее в холле дома.

«Она хватает меня и тянет к углу, где нет камеры. Она меня душит, у нее силы как у буйвола. Просто кошмар. Она хватает меня, консьерж говорит: «Отпустите!»

Она отпускает — и начинается избиение. Она била меня головой об камень, всем весом села мне на грудь. Давила, душила, на голове скакала коленом. Полиция приехала через шесть часов», – сказала жена экс-игрока «Салавата Юлаева».

Позднее Елена Макарова заявила в полицию о причинении вреда своему здоровью и нанесении телесных повреждений. Как сообщили в МВД, в настоящее время проводятся доследственные мероприятия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Конфликт Елены Макаровой с соседкой начался в апреле, после того, как женщина обвинила супругу экс-хоккеиста в избиении ее 6-летнего ребенка в одном из ресторанов Уфы. Позднее Елена угрожала убить соседку и ее сына – по словам дочери Макарова, это произошло после угроз женщины в адрес ее и брата.