Жена Константина Макарова угрожала убить соседку и ее сына, называла женщину «пергидрольной мразью» и хотела распылить баллончик с газом в полицейского. Ее задержали

Жену Константина Макарова заподозрили в угрозах убить соседку из-за конфликта с детьми.

Сообщается, что супруга бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева» в ярости грозилась убить соседку и ее 6-летнего ребенка.

Конфликт начался весной этого года. В апреле жительница Уфы обвинила жену спортсмена в избиении ее сына. По словам пострадавшего мальчика, Елена Макарова душила его и просила не попадаться ей на глаза. Ранее отмечалось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и агрессивно вела себя с сотрудниками полиции, которые приехали на место инцидента. Макарову привлекли к административной ответственности и признали виновной.

Как сообщает Ufa1 со ссылкой на телеграм-канал «Честно говоря», Макарова продолжает конфликтовать с мальчиком и его матерью. Она угрожала им убийством при полицейских и грозилась распылить перцовый баллончик в силовика, который пришел разбираться с ситуацией. Инцидент попал на видео.

«Пергидрольная мразь! Ты сожрешь свое дерьмо!» – кричала Макарова во время конфликта.

«Если ты еще раз выйдешь во двор, я тебя зарежу. Поняла?» – приводит слова жены хоккеиста «Башинформ».

После происшествия Макарову задержали.

«В отдел полиции № 7 УМВД России по г. Уфе поступило сообщение о том, что в подъезд дома по улице Ленина зашла женщина, которая ведет себя агрессивно, угрожает местным жителям.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 37-летнюю жительницу г. Уфы, доставили в отдел полиции. В отношении задержанной составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Проводится проверка, опрашиваются очевидцы, изъяты записи камер видеонаблюдения», – сообщили в полиции.