Дочь Константина Макарова сообщила, что соседка угрожала вырвать им с братом ноги. После этого жена экс-хоккеиста грозилась убить женщину

Дочь Константина Макарова рассказала об угрозах со стороны соседки.

Ранее сообщалось, что жена бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева» Елена Макарова угрожала убить соседку и ее сына, называла женщину «пергидрольной мразью» и хотела распылить баллончик с газом в полицейского. После происшествия Макарову задержали.

По словам дочери хоккеиста, соседка говорила, что вырвет им с братом ноги. Дети рассказали о случившемся матери, после чего возник конфликт.

Сообщается, что эту версию развития событий подтверждают записи камер видеонаблюдения.

«Мы выходим, и она начинает преграждать путь, не дает пройти. Брат очень сильно испугался. Она начала угрожать, что вырвет ноги, что я не дойду до школы, чтобы брат не выходил больше на площадку возле дома, что не даст ему спокойно ходить на тренировки. Брат плачет, расстроился, испугался. Мы рассказываем все маме», – рассказала дочь Макарова.

«Эмоции переполняли. Мы поднялись к ней на этаж, уже вызвали полицию. Хотели с ней поговорить, но тут она начала провоцировать нас с мужем ужасными матерными словами. Съемка [конфликта] произошла в тот момент, когда мы уже были на ужасных эмоциях. Она снимала нас, хихикала, издевалась просто.

Два заявления у меня есть. Полиция разбирается, по делам несовершеннолетних. Потому что она угрожает детям моим», – сказала Елена Макарова.

Женщины водят детей в одну спортивную школу. По словам Елены Макаровой, конфликт начался после того, как подрались их младшие дети.