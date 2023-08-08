Дочь Константина Макарова сообщила, что соседка угрожала вырвать им с братом ноги. После этого жена экс-хоккеиста грозилась убить женщину

Теги Салават Юлаев происшествия Константин Макаров КХЛ Хоккей

Дочь Константина Макарова рассказала об угрозах со стороны соседки.

Ранее сообщалось, что жена бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева» Елена Макарова угрожала убить соседку и ее сына, называла женщину «пергидрольной мразью» и хотела распылить баллончик с газом в полицейского. После происшествия Макарову задержали.

По словам дочери хоккеиста, соседка говорила, что вырвет им с братом ноги. Дети рассказали о случившемся матери, после чего возник конфликт.

Сообщается, что эту версию развития событий подтверждают записи камер видеонаблюдения.

«Мы выходим, и она начинает преграждать путь, не дает пройти. Брат очень сильно испугался. Она начала угрожать, что вырвет ноги, что я не дойду до школы, чтобы брат не выходил больше на площадку возле дома, что не даст ему спокойно ходить на тренировки. Брат плачет, расстроился, испугался. Мы рассказываем все маме», – рассказала дочь Макарова.

«Эмоции переполняли. Мы поднялись к ней на этаж, уже вызвали полицию. Хотели с ней поговорить, но тут она начала провоцировать нас с мужем ужасными матерными словами. Съемка [конфликта] произошла в тот момент, когда мы уже были на ужасных эмоциях. Она снимала нас, хихикала, издевалась просто.

Два заявления у меня есть. Полиция разбирается, по делам несовершеннолетних. Потому что она угрожает детям моим», – сказала Елена Макарова. 

Женщины водят детей в одну спортивную школу. По словам Елены Макаровой, конфликт начался после того, как подрались их младшие дети.

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5 комментариев

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K. Eropegov
А, так это конфликт мам. Страшное дело.
+10
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Назар Игорь
" Если женщины дерутся
Лучше в драку не встревай"
"Ханума" (Цагарели).
+3
0
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Георгий Михеев
Суровые бабские разборки -)). Мужики бы просто по морде друг другу дали.
+1
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Jeff Lebowski
Какие высокие отношения.
0
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