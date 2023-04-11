Жену Константина Макарова обвинили в избиении 6-летнего мальчика. У ребенка остались ссадины (SHOT)
Жену хоккеиста Константина Макарова обвинили в избиении 6-летнего ребенка.
Об этом сообщает «Блокнот» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
По словам пострадавшего мальчика, Елена Макарова душила его и просила не попадаться ей на глаза. Сообщается, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и агрессивно вела себя с сотрудниками полиции, которые приехали на место инцидента.
Как рассказала мама пострадавшего, все началось в кафе, куда она пришла с сыном Даниилом и его друзьями. Там была жена Макарова, которая употребляла спиртное. Сначала Елена спокойно общалась с присутствующими, но позже якобы начала кричать и оскорблять сидевшего напротив мальчика.
Сообщается, что мама стала защищать сына, после чего словесный конфликт перешел в рукоприкладство. Из-за этого женщину вывели на улицу, а ее сына Даниила оставили наедине с Макаровой, которая стала «вымещать зло» на ребенке. Утверждается, что в результате у мальчика остались ссадины.
«Она меня душила и била шапкой. Держала за капюшон и била. Эти ссадины все от нее», – рассказал ребенок.
«Лицо все в крови, куртка в крови, ручонки тоже. А она ехидно улыбалась…» – добавила мама Даниила.
Елена Макарова опровергает обвинения в свой адрес.
«Конечно же, я никого не била! Дети между собой подрались, зачем я кого-то буду бить, если это дети», – сказала супруга экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» Константина Макарова.
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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