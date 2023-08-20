Гендиректор ХК «Динамо» о пересечении матча КХЛ с футболом: «Мы под одной крышей, поэтому обязаны искать компромисс, а не конфронтацию»

Теги болельщики премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва КХЛ Динамо календарь ВТБ-Арена календарь Чемпионат.com Сергей Сушко Хоккей

Гендиректор ХК «Динамо» высказался о пересечении матча КХЛ с футболом.

Встреча Фонбет Кубка России между футбольными клубами «Динамо» и «Спартак» пройдет 4 октября (среда) в 16:45 по московскому времени.

В этот же день у хоккейного клуба запланирован домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом». 

«Мы находимся на постоянной связи с КХЛ. Этот вопрос уже поднимался, и лига будет идти нам навстречу в плане переносов, чтобы попадать в это окно.

Так сложилась жизнь, что мы с футболистами находимся под одной крышей. Поэтому в любом случае мы будем искать компромисс, чтобы интересы обеих команд были учтены.

Мы практически все согласовали, вопрос пока по одной игре, и я думаю, что мы найдем решение, которое всех устроит. Мы находимся под одной крышей, поэтому обязаны искать компромисс, а не конфронтацию», – сказал Сергей Сушко. 

В «Динамо» недовольны, что матч Кубка со «Спартаком» начнется в 16:45 среды: «Болельщики могут не прийти»

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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