О’Делл о возвращении в «Динамо»: «Российский паспорт Менелла сыграл важную роль. Семье нравится здесь, КХЛ – это действительно топ-лига»

Теги КХЛ Эрик О′Делл Динамо Матч ТВ Бреннан Менелл Хоккей

Эрик О’Делл высказался о возвращении в московское «Динамо».

– То, что Бреннан получил российский паспорт, сыграло важную роль. Я ожидал развязки ситуации, параллельно мы вели контрактные переговоры. «Динамо» – то место, где я хочу быть. Счастлив вернуться и вновь увидеть всех парней из команды. У нас классный коллектив, который ждет хороший сезон.

– Игрок вашего уровня мог легко найти команду в Швейцарии или другой европейской лиге.

– Моей семье нравится здесь, поэтому это будет уже мой восьмой сезон в КХЛ. Это действительно топ‑лига. Плюс мне очень нравятся люди, которые меня окружают. Тот же персонал команды. Конечно, было немного нервно, пока я был без контракта. Я хотел поскорее стать частью команды. Рад, что все встало на свои места.

– Как вы тренировались, пока были без клуба?

– Можно сказать, это был мой персональный тренировочный лагерь. Дома в Оттаве тренер подготовил для меня программу, которой я придерживался, чтобы держать себя в форме. Чувствую себя хорошо. Нам предстоит сыграть еще один предсезонный турнир, но уже сейчас чувствую, что готов, – сказал форвард бело-голубых. 

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