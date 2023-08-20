Николай Коваленко после матча с «Кузней»: «Ошибки есть всегда. Есть что исправлять. Это и качество передач, и видение площадки, и подсказки друг другу на льду»

Теги Металлург Нк Торпедо контрольные матчи КХЛ Алексей Кручинин Николай Коваленко Хоккей

Николай Коваленко подвел итоги контрольного матча с новокузнецким «Металлургом».

«Торпедо» одержало победу по буллитам со счетом 3:2. Коваленко отметился заброшенной шайбой.

«Хорошая, интенсивная игра сегодня получилась. Ошибки есть всегда, и есть что исправлять. Это и качество передач, и видение площадки, и подсказки друг другу на льду.

Не стану оценивать игру нашего звена, это прерогатива тренерского штаба. Иногда кажется, что мы круто сыграли, а оказывается в итоге, что пешком ходили.

Сегодня забить гол мне помог Алексей Кручинин, который увел за собой защитника, и у меня появилась возможность сместиться в центр и бросить», – сказал нападающий «Торпедо» Коваленко.

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