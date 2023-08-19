Министр спорта Нижегородской области: «Торпедо» – лучшая команда в мире. Спасибо за прошлый сезон! К нам вернулся хоккей: дерзкий, неожиданный, сильный и мощный»

Министр спорта Нижегородской области назвал «Торпедо» лучшей командой в мире.

Сегодня хоккеисты «Торпедо» поздравили нижегородцев с 802-летием Нижнего Новгорода.

В рамках празднования дня города состоялась презентация команды перед сезоном-2023/24.

« » всегда начинает сезон вместе со своими болельщиками, и это правильно.

Еще раз спасибо за прошлый сезон! К нам вернулся хоккей: дерзкий, неожиданный, сильный и мощный. Мы вспомнили, что мы действительно спортивная столица. Мы – это болельщики, которые всегда поддерживают свою команду.

И мы должны четко сказать, что «Торпедо» – это лучшая команда в мире. И мы лучшие в мире болельщики!» – сказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.