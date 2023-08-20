Михаил Орлов после матча с «Кузней»: «Есть команды ВХЛ, которые спокойно могут играть в КХЛ. Пропасти между лигами нет»

Михаил Орлов считает, что в ВХЛ есть команды, которые могут играть в КХЛ.

Защитник «Торпедо» высказался после контрольного матча против новокузнецкого «Металлурга» (3:2 Б).

«Сегодня была сложная игра, хотя и начали мы ее с быстрого гола. Мы из-за эмоций упустили нить своей игры и пришлось какое-то время ее искать.

Играть пять матчей за шесть дней нам не надоело, конечно. Мы только вышли, тренируемся всего третью неделю. Когда играешь в три пары защитников, то постоянно в игровом тонусе. Лично для меня это оптимально. Когда семь защитников, то иногда возникают паузы, в которые остываешь, потом тяжело войти в игру.

Не сказал бы, что команды ВХЛ значительно ниже уровнем, там есть недооцененные исполнители. Пропасти между ВХЛ и КХЛ нет. Есть команды ВХЛ, которые спокойно могут играть в КХЛ», – сказал защитник «Торпедо» Михаил Орлов.