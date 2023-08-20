«Амур» обменял Николишина в «Авангард» на Спиценко и Фесенко («Чемпионат»)

Теги Авангард Амур Зауралье возможные переходы КХЛ МХЛ Омские Ястребы ВХЛ Иван Николишин Чемпионат.com Кирилл Спиценко Омские Крылья Хоккей

«Амур» обменял форварда Ивана Николишина в «Авангард».

Как сообщает «Чемпионат», взамен клуб из Хабаровска получит защитника Кирилла Спиценко и нападающего Даниила Фесенко.

27-летний Николишин в сезоне-2022/23 набрал 42 очка (17+25) в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, став лучшим бомбардиром «Амура».

Ранее сообщалось, что в межсезонье «Амур» отказался оплачивать Николишину операцию, что привело к конфликту игрока с руководством. Стороны так и не смогли договориться о новом контракте. 

23-летний Спиценко в прошлом сезоне выступал в ВХЛ за «Зауралье». В 48 матчах регулярки он набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 11 играх.

18-летний Фесенко играл за «Омских Ястребов» и «Омских Крыльев». В Olimpbet МХЛ он набрал 14 (7+7) очков в 38 матчах, в ВХЛ – 2 (0+2) балла в 2 играх.

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6 комментариев

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pavelrytov@icloud.com
На бумаге выглядит хорошо, и молодежь пригодилась
+6
0
+6
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Антон Иванов
ну збс, новости 🤦‍♂️
+3
0
+3
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Zolotoi24
Хороший обмен! Для Авангарда!)
+4
-1
+3
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Ыжык
Прошлый сезон выдал неплохой. Главное что бы это не разовая акция была.
+1
0
+1
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aminovrishat86
Вовремя включился Курьянов, Николишин, Спунер, Ткачев это снова топ 4
0
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0
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