Никитин о Лихачеве: «Для лета он достоин места в основе «Локомотива». Но работы еще много, и Ярослав это прекрасно понимает»

Игорь Никитин подвел итоги матча с «Авангардом» (5:1) на предсезонном турнире.

«Приятная атмосфера на стадионе, ребятам перед игрой сказали, что нужно наслаждаться такими моментами. Приятно, что победили, голы хорошие забили, все звенья внесли лепту свою в успех.

Сегодня согласен, что целостная игра получилась, были отрезки той игры, которую мы и тренируем. На предсезонке мы чередуем хорошие матчи с плохими, даже не по результату, а по качеству. Сегодняшняя игра в актив, но работы много.

В каком звене будет играть в сезоне? Думаю, главное, чтобы Лихачев в составе был, а в каком звене – без разницы. Для лета он достоин места в основе «Локомотива». Но много еще работы, и Ярослав прекрасно это понимает.

Самоотверженные действия в концовке в меньшинстве? Знаете, мне повезло работать с большими спортсменами, а они никогда не разделяют матчи на ответственные и нет, на важные и не важные. Конечно, мне было приятно видеть такую самоотверженность», – сказал главный тренер « » .