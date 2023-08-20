Никитин о Лихачеве: «Для лета он достоин места в основе «Локомотива». Но работы еще много, и Ярослав это прекрасно понимает»
Игорь Никитин подвел итоги матча с «Авангардом» (5:1) на предсезонном турнире.
«Приятная атмосфера на стадионе, ребятам перед игрой сказали, что нужно наслаждаться такими моментами. Приятно, что победили, голы хорошие забили, все звенья внесли лепту свою в успех.
Сегодня согласен, что целостная игра получилась, были отрезки той игры, которую мы и тренируем. На предсезонке мы чередуем хорошие матчи с плохими, даже не по результату, а по качеству. Сегодняшняя игра в актив, но работы много.
В каком звене будет играть Ярослав Лихачев в сезоне? Думаю, главное, чтобы Лихачев в составе был, а в каком звене – без разницы. Для лета он достоин места в основе «Локомотива». Но много еще работы, и Ярослав прекрасно это понимает.
Самоотверженные действия в концовке в меньшинстве? Знаете, мне повезло работать с большими спортсменами, а они никогда не разделяют матчи на ответственные и нет, на важные и не важные. Конечно, мне было приятно видеть такую самоотверженность», – сказал главный тренер «Локомотива» Никитин.
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