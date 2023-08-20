Михаил Кравец: «Спунер прилетает 21 августа. Верим, что его на границе не остановят. А что еще может случиться?»
Михаил Кравец сообщил, что Райан Спунер прилетит в Омск 21 августа.
«Райан Спунер прилетает 21 августа. У него есть билет на эту дату. Верим, что его на границе не остановят. А что еще может случиться?
Мы верим, что Спунер прилетит. Надеюсь, что с 23 числа он проведет два матча на этом турнире», – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец после матча с «Локомотивом» (1:5) на Фонбет Кубке Блинова.
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