Михаил Кравец: «Спунер прилетает 21 августа. Верим, что его на границе не остановят. А что еще может случиться?»

Михаил Кравец сообщил, что Райан Спунер прилетит в Омск 21 августа.

« прилетает 21 августа. У него есть билет на эту дату. Верим, что его на границе не остановят. А что еще может случиться?

Мы верим, что Спунер прилетит. Надеюсь, что с 23 числа он проведет два матча на этом турнире», – сказал главный тренер « » после матча с «Локомотивом» (1:5) на Фонбет Кубке Блинова.