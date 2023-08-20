Черкас о Самонове: «Перезагрузка в «Салавате» может пойти ему на пользу. Интересно, сможет ли он достичь нового уровня»

Теги Салават Юлаев ЦСКА СКА Амур НХЛ Сергей Черкас КХЛ Никита Серебряков Александр Самонов Адмирал Иван Федотов Евгений Аликин Дмитрий Николаев Хоккей

Сергей Черкас поделился мнением о вратарях клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В каждой команде КХЛ есть неплохие вратари. Выделю Никиту Серебрякова из «Адмирала», Аликин в «Амуре» хорошо играл, Николаев в СКА. Много качественных вратарей.

Когда разрешится вопрос с Федотовым, всем будет интересно, сможет ли он поднять планку до того уровня, когда он выиграл Кубок Гагарина, и им начали интересоваться клубы Национальной хоккейной лиги.

Конкуренция среди российских вратарей будет неплохая. Мне лично интересно, сможет ли достичь нового уровня вратарь «Салавата» Самонов. Он показывал неплохую игру, но потом начало что-то не получаться. Он же и за сборную достойно выступал. Перезагрузка в Уфе может пойти ему на пользу», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

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