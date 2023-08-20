Вратарь СКА Николаев: «Задачи на сезон максимальные – Кубок Гагарина. У нас есть все шансы, чтобы стать чемпионами»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Николаев Хоккей

Дмитрий Николаев считает, что у СКА есть все шансы выиграть Кубок Гагарина-2024.

«Подготовка проходит очень хорошо. Провели сбор, приняли участие в турнире. Вернулись в Санкт-Петербург. Готовимся к домашнему турниру. Будем готовы к сезону. 

Задачи на сезон всегда максимальные. Естественно – это Кубок Гагарина. Думаю, в этом сезоне у нас есть все шансы, чтобы стать чемпионами», – сказал вратарь СКА Николаев.

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