Вратарь СКА Николаев: «Задачи на сезон максимальные – Кубок Гагарина. У нас есть все шансы, чтобы стать чемпионами»

Дмитрий Николаев считает, что у СКА есть все шансы выиграть Кубок Гагарина-2024.

«Подготовка проходит очень хорошо. Провели сбор, приняли участие в турнире. Вернулись в Санкт-Петербург. Готовимся к домашнему турниру. Будем готовы к сезону.

Задачи на сезон всегда максимальные. Естественно – это . Думаю, в этом сезоне у нас есть все шансы, чтобы стать чемпионами», – сказал вратарь СКА Николаев.