Ротенберг о сборе СКА: «Спасибо «Газпрому» за гостеприимство и невероятные условия, которые компания создала на объектах в Красной поляне. Это самый высокий уровень!»

Теги СКА Газпром КХЛ Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о сборе СКА в Красной поляне.

«Сбор в горах завершен! Мы классно поработали и теперь возвращаемся в Петербург. Еще раз хочу сказать большое спасибо «Газпрому» за гостеприимство и невероятные условия, которые компания создала на объектах в Красной поляне. Это самый высокий уровень!

Благодарю парней, которые по полной программе выложились на этом сборе, – отработали и физику, и игровые взаимосвязи, и еще массу деталей, которые помогут нам стать еще лучше. Недавно мы проводили тестирование и были приятно удивлены результатами – все игроки сумели показать отличный результат.

Совсем скоро наша команда выйдет на лед перед своими болельщиками на турнире Пучкова. Уже не терпится сыграть для петербургской публики. Ждем всех в Ледовом!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Галынский
Как же ты достал
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sed3009
Когда уже вся ваша семейка уйдет к праотцам?! Скорее бы!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Имени
Почему-то вызывает ассоциацию: "Спасибо маме и папе" )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Ралдугин
Ага представляю
Микель Артета: «Спасибо Ахмеду Бен Саиду Аль Мактуму и Emirates за *здесь можно вставить просто любой повод*!»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий