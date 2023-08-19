Ротенберг о сборе СКА: «Спасибо «Газпрому» за гостеприимство и невероятные условия, которые компания создала на объектах в Красной поляне. Это самый высокий уровень!»

Роман Ротенберг высказался о сборе СКА в Красной поляне.

«Сбор в горах завершен! Мы классно поработали и теперь возвращаемся в Петербург. Еще раз хочу сказать большое спасибо «Газпрому» за гостеприимство и невероятные условия, которые компания создала на объектах в Красной поляне. Это самый высокий уровень!

Благодарю парней, которые по полной программе выложились на этом сборе, – отработали и физику, и игровые взаимосвязи, и еще массу деталей, которые помогут нам стать еще лучше. Недавно мы проводили тестирование и были приятно удивлены результатами – все игроки сумели показать отличный результат.

Совсем скоро наша команда выйдет на лед перед своими болельщиками на турнире Пучкова. Уже не терпится сыграть для петербургской публики. Ждем всех в Ледовом!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.