Касатонов о ЧМ без России: «Показывать этот турнир – неправильно. За кого там болеть? За страны, которые с нами воюют?»

Теги Сборная России по хоккею болельщики Сборная Канады по хоккею телевидение Алексей Касатонов Сборная Норвегии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Алексей Касатонов заявил, что показывать ЧМ без сборной России неправильно.

– Большие международные турниры сейчас проходят без участия России. Олимпиада – под вопросом, чемпионат мира уже второй год обходится без нашей сборной. Смотрите этот турнир?

– Я считаю, что показывать этот турнир по телевидению – это неправильно! За кого там болеть? За страны, которые с нами воюют? Мне этого не понять.

– Но необязательно же за кого-то болеть. Можно же что-то почерпнуть, увидеть тенденции хоккея. Разве нет?

– Профессионалы найдут способ, как посмотреть. Скауты, агенты, тренеры – они в любом случае получат информацию. Для этого необязательно показывать турнир по телевидению.

Да и вообще, чему там можно научиться? Там что, кто-то показывает фантастический уровень? Норвегия обыгрывает Канаду, когда такое было? Посредственные игроки, посредственные команды. Я уверен, что смотреть там нечего, – заявил двукратный олимпийский чемпион, президент Ночной хоккейной лиги Касатонов.

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7 комментариев

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Сергей
нет, мы, россияне никогда не смешиваем политику и спорт!!!!:)))
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memphis
Когда-нибудь эта дурость в стране прекратится?
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n5gb7sf8vn
Вот вам и спорт вне политики!
+4
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dm1959
"Норвегия обыгрывает Канаду, когда такое было?"

ЧМ-2000, Норвегия-Канада 4:3.

На том же чемпионате, Россия проиграла Швейцарии, Латвии, Беларуси.
+3
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Alek88
ох, а ведь на секунду показалось, что касатон нормальный дядя.)
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Melnikov1968
А ЧМ проводится только для специалистов, тренеров, скаутов??? Ну что за хрень ты несёшь? Я смотрю хоккей, потому что интересно, имею право болеть за кого угодно. Достали уже ваши мысли, мнения, суждения. Выпейте и успокойтесь.
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Михаил81
Турнир немотивированных пляжников
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