Касатонов о ЧМ без России: «Показывать этот турнир – неправильно. За кого там болеть? За страны, которые с нами воюют?»

Алексей Касатонов заявил, что показывать ЧМ без сборной России неправильно.

– Большие международные турниры сейчас проходят без участия России. Олимпиада – под вопросом, чемпионат мира уже второй год обходится без нашей сборной. Смотрите этот турнир?

– Я считаю, что показывать этот турнир по телевидению – это неправильно! За кого там болеть? За страны, которые с нами воюют? Мне этого не понять.

– Но необязательно же за кого-то болеть. Можно же что-то почерпнуть, увидеть тенденции хоккея. Разве нет?

– Профессионалы найдут способ, как посмотреть. Скауты, агенты, тренеры – они в любом случае получат информацию. Для этого необязательно показывать турнир по телевидению.

Да и вообще, чему там можно научиться? Там что, кто-то показывает фантастический уровень? Норвегия обыгрывает Канаду, когда такое было? Посредственные игроки, посредственные команды. Я уверен, что смотреть там нечего, – заявил двукратный олимпийский чемпион, президент Ночной хоккейной лиги Касатонов.