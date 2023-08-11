Жамнов о сборной: «ФХР высказала мнение, что главный тренер сейчас не нужен. Есть списки Минспорта, там уже все решили, кажется»

Алексей Жамнов готов рассмотреть вариант возвращения в сборную России по хоккею.

Главный тренер « » возглавлял команду на Олимпиаде-2022, где она заняла 2-е место.

Весной 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ.

«У меня закончился контракт. Возможна ли работа на Кубке Первого канала? Сейчас появились списки Минспорта, в которых указаны тренеры, поэтому, как мне кажется, там уже все решили, хотя всех нюансов я не знаю.

Мне тяжело говорить, потому что я еще ни с кем не контактировал по этому вопросу. Когда я последний раз встречался с генеральным директором ФХР Дмитрием Курбатовым, то было высказано мнение, что главный тренер сборной сейчас не нужен, а кто поедет на , решит тренерский совет.

Но я никогда не отказывался работать в сборной, почему бы и нет? Но конкретика будет позже», – сказал .

Ротенберг – в списке кандидатов в сборную России от Минспорта. Он указан как старший тренер, Жамнова нет