Жамнов о сборной: «ФХР высказала мнение, что главный тренер сейчас не нужен. Есть списки Минспорта, там уже все решили, кажется»

Теги Спартак ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Кубок Первого канала КХЛ Дмитрий Курбатов Министерство спорта России ТАСС Хоккей

Алексей Жамнов готов рассмотреть вариант возвращения в сборную России по хоккею.

Главный тренер «Спартака» возглавлял команду на Олимпиаде-2022, где она заняла 2-е место. 

Весной 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ.

«У меня закончился контракт. Возможна ли работа на Кубке Первого канала? Сейчас появились списки Минспорта, в которых указаны тренеры, поэтому, как мне кажется, там уже все решили, хотя всех нюансов я не знаю.

Мне тяжело говорить, потому что я еще ни с кем не контактировал по этому вопросу. Когда я последний раз встречался с генеральным директором ФХР Дмитрием Курбатовым, то было высказано мнение, что главный тренер сборной сейчас не нужен, а кто поедет на Кубок Первого канала, решит тренерский совет.

Но я никогда не отказывался работать в сборной, почему бы и нет? Но конкретика будет позже», – сказал Жамнов

Ротенберг – в списке кандидатов в сборную России от Минспорта. Он указан как старший тренер, Жамнова нет

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1 комментарий

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Волька-ибн-Алёша
а трахтенберга куда девать
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