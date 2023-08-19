Ларионов о «Торпедо»: «Скелет команды уже вырисовывается. Надеюсь, в матче с «Кузней» будет сказочный хоккей, который мы хотим видеть»

Теги Металлург Нк Торпедо Дизель контрольные матчи Николай Хабибулин Игорь Ларионов КХЛ Чайка ВХЛ Никита Артамонов Хоккей

Игорь Ларионов оценил игру молодых игроков «Торпедо».

Главный тренер клуба высказался после контрольного матча с «Дизелем» (3:2).

«Сейчас, за две недели до начала сезона уже вырисовывается скелет команды. Завтра сыграем составом, близким к оптимальному.

Не буду никого выделять персонально. В принципе, довольны молодежью, которую пригласили из «Чайки». Не видел раньше Кирилла Свищева, который оказался нападающим с хорошим потенциалом. Никита Артамонов показал себя с хорошей стороны в свои 17 лет. И остальные тоже себя неплохо проявили. Глеб Чесноков, парень из Чкаловского района Нижегородской области, отметился сегодня в протоколе.

Все они почувствовали атмосферу и дух команды. Конечно, им еще надо многое сделать, чтобы стать игроками другого уровня. Но повариться в этой каше – хороший опыт для того, чтобы быстрее развиваться.

Если сравнивать игру сегодня и вчера, то у Николая Хабибулина есть комментарий на этот счет. Уже после первого периода он сказал, что вчера кувыркались защитники, а сегодня – нападающие. Надеюсь, завтра кувырканий не будет, а будет тот сказочный хоккей, который мы хотим видеть.

Завтра ожидаю хорошей созидательной правильной игры. И, конечно, жду побольше голов», – сказал главный тренер «Торпедо» Ларионов.

20 августа команда сыграет против новокузнецкого «Металлурга».

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