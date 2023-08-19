Ларионов о «Торпедо»: «Скелет команды уже вырисовывается. Надеюсь, в матче с «Кузней» будет сказочный хоккей, который мы хотим видеть»

Игорь Ларионов оценил игру молодых игроков «Торпедо».

Главный тренер клуба высказался после контрольного матча с «Дизелем» (3:2).

«Сейчас, за две недели до начала сезона уже вырисовывается скелет команды. Завтра сыграем составом, близким к оптимальному.

Не буду никого выделять персонально. В принципе, довольны молодежью, которую пригласили из «Чайки». Не видел раньше Кирилла Свищева, который оказался нападающим с хорошим потенциалом. Никита Артамонов показал себя с хорошей стороны в свои 17 лет. И остальные тоже себя неплохо проявили. Глеб Чесноков, парень из Чкаловского района Нижегородской области, отметился сегодня в протоколе.

Все они почувствовали атмосферу и дух команды. Конечно, им еще надо многое сделать, чтобы стать игроками другого уровня. Но повариться в этой каше – хороший опыт для того, чтобы быстрее развиваться.

Если сравнивать игру сегодня и вчера, то у есть комментарий на этот счет. Уже после первого периода он сказал, что вчера кувыркались защитники, а сегодня – нападающие. Надеюсь, завтра кувырканий не будет, а будет тот сказочный хоккей, который мы хотим видеть.

Завтра ожидаю хорошей созидательной правильной игры. И, конечно, жду побольше голов», – сказал главный тренер « » .

20 августа команда сыграет против новокузнецкого «Металлурга».