Ларионов о матче с «Дизелем»: «Пять защитников на последней минуте – крутой эксперимент. Чистый экспромт. Сделали это, чтобы немного встряхнуть ребят»

Теги Торпедо Дизель контрольные матчи Игорь Ларионов КХЛ ВХЛ Александр Пелевин 1996 Лоренс Зинаддин Хоккей

Игорь Ларионов подвел итоги контрольного матча с «Дизелем» (3:2).

«Пять защитников на последней минуте игры – это крутой эксперимент. Чистый экспромт. Мы сделали это умышленно, чтобы немного встряхнуть ребят, дать возможность получить удовольствие от концовки.

Что касается игроков, командированных сегодня в «Дизель», то Лоренс Зинаддин и Матвей Уткин сыграли хорошо. Александр Пелевин тоже неплохо выглядел.

Команда у «Дизеля» возрастная. Но это их приоритет. Нам хочется, чтобы больше нашей молодежи, которую мы отправляем в Пензу, получало важные роли в ВХЛ.  Если наши игроки будут сидеть на лавке, то смысл фарм-клуба теряется.

Сегодня мы вписали очередную страницу в историю нижегородского хоккея. Впервые игрок с немецкими и казахстанскими корнями, Дмитрий Бреус, забил гол за «Торпедо», – сказал главный тренер «Торпедо» Ларионов.

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