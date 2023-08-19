Ларионов о матче с «Дизелем»: «Пять защитников на последней минуте – крутой эксперимент. Чистый экспромт. Сделали это, чтобы немного встряхнуть ребят»

Игорь Ларионов подвел итоги контрольного матча с «Дизелем» (3:2).

«Пять защитников на последней минуте игры – это крутой эксперимент. Чистый экспромт. Мы сделали это умышленно, чтобы немного встряхнуть ребят, дать возможность получить удовольствие от концовки.

Что касается игроков, командированных сегодня в « », то и Матвей Уткин сыграли хорошо. Александр Пелевин тоже неплохо выглядел.

Команда у «Дизеля» возрастная. Но это их приоритет. Нам хочется, чтобы больше нашей молодежи, которую мы отправляем в Пензу, получало важные роли в . Если наши игроки будут сидеть на лавке, то смысл фарм-клуба теряется.

Сегодня мы вписали очередную страницу в историю нижегородского хоккея. Впервые игрок с немецкими и казахстанскими корнями, Дмитрий Бреус, забил гол за «Торпедо», – сказал главный тренер « » .