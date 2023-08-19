Ларионов о матче с «Дизелем»: «Пять защитников на последней минуте – крутой эксперимент. Чистый экспромт. Сделали это, чтобы немного встряхнуть ребят»
Игорь Ларионов подвел итоги контрольного матча с «Дизелем» (3:2).
«Пять защитников на последней минуте игры – это крутой эксперимент. Чистый экспромт. Мы сделали это умышленно, чтобы немного встряхнуть ребят, дать возможность получить удовольствие от концовки.
Что касается игроков, командированных сегодня в «Дизель», то Лоренс Зинаддин и Матвей Уткин сыграли хорошо. Александр Пелевин тоже неплохо выглядел.
Команда у «Дизеля» возрастная. Но это их приоритет. Нам хочется, чтобы больше нашей молодежи, которую мы отправляем в Пензу, получало важные роли в ВХЛ. Если наши игроки будут сидеть на лавке, то смысл фарм-клуба теряется.
Сегодня мы вписали очередную страницу в историю нижегородского хоккея. Впервые игрок с немецкими и казахстанскими корнями, Дмитрий Бреус, забил гол за «Торпедо», – сказал главный тренер «Торпедо» Ларионов.
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