Хайруллин о работе штаба Ротенберга: «Решения принимает главный тренер. Разбираем много моментов, часто на видео. До СКА у меня такого никогда не было»

Марат Хайруллин рассказал о работе тренерского штаба Романа Ротенберга в СКА.

– Как часто у вас бывают индивидуальные беседы с тренерским штабом?

– Очень часто мы разговариваем и с главным тренером, и с остальным тренерским штабом. Мы разбираем очень много моментов, нам часто показывают видео. До СКА у меня такого никогда не было, мне очень понравился этот подход.

– Насколько велика роль помощников Романа Борисовича в тренировочном процессе?

– Они постоянно общаются между собой, всегда остаются после игр и тренировок. Весь тренировочный процесс, все игровые сочетания они определяют вместе, но решения принимает главный тренер, – сказал форвард клуба из Петербурга.