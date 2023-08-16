Хайруллин о работе штаба Ротенберга: «Решения принимает главный тренер. Разбираем много моментов, часто на видео. До СКА у меня такого никогда не было»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Марат Хайруллин Спорт-Экспресс Хоккей

Марат Хайруллин рассказал о работе тренерского штаба Романа Ротенберга в СКА.

– Как часто у вас бывают индивидуальные беседы с тренерским штабом?

– Очень часто мы разговариваем и с главным тренером, и с остальным тренерским штабом. Мы разбираем очень много моментов, нам часто показывают видео. До СКА у меня такого никогда не было, мне очень понравился этот подход.

– Насколько велика роль помощников Романа Борисовича в тренировочном процессе?

– Они постоянно общаются между собой, всегда остаются после игр и тренировок. Весь тренировочный процесс, все игровые сочетания они определяют вместе, но решения принимает главный тренер, – сказал форвард клуба из Петербурга. 

4 комментария

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gkrep6
Ложь, помноженная на бесчестное число говорящих голов, постепенно становится истиной. Благодаря СМИ, не публикующим иную точку зрения, все больше и больше незнающих будут верить в уникальность Ротенберга и его системы (даже если результат будет доказывать иное).

В который раз напоминает «1984», кульминационную сцену, в которой 2+2 для Уинстона все-таки становится 5.
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Old gamer
Так конечно столько матчей пересмотрел)))
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йозе марино
как будто по табличке правильных ответов все рассказал..
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catcher69
Ответ gkrep6
Ложь, помноженная на бесчестное число говорящих голов, постепенно становится истиной. Благодаря СМИ, не публикующим иную точку зрения, все больше и больше незнающих будут верить в уникальность Ротенберга и его системы (даже если результат будет доказывать иное). В который раз напоминает «1984», кульминационную сцену, в которой 2+2 для Уинстона все-таки становится 5.
ну если это проканывает с др.эффективными манагерами в раличных отраслях почему бы не должно в шайбе ??? ))))
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