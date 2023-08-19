Александр Тихонов о деле Федотова: «Как говорит Лукашенко, не вздумайте нам погрозить пальцем. В ответ получите кулак. Нужно сражаться за своих, нас никому не поставить на колени»

Александр Тихонов прокомментировал решение ИИХФ отстранить Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

– Что вы думаете о ситуации Ивана Федотова, которого дисквалифицировала ИИХФ? Стоит ли отдать его в «Филадельфию»?

– Я понять не могу сегодняшнюю политику международных федераций в разных видах спорта, включая биатлон. Они словно против себя настраивают, хотя можно уладить ситуацию. Чтобы не было скандалов, а они их разжигают.

Сейчас мы видим, что против России и Беларуси идет давление в мировом спорте. Но если нас нет, то конкуренция падает.

Трибуны требуют лучших, а без наших международный спорт страдает. Я вообще давно, много лет назад призывал создать РХЛ – свою собственную лигу, которая будет независима от ИИХФ, где будут выступать сильнейшие клубы России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана… Не надо смотреть, что нам скажет Запад.

Я был восемь лет первым вице-президентом Международной федерации биатлона. Когда я заходил в зал, где заседал исполком, они все вставали. Как при Сталине!

Так и в деле Федотова нужно сражаться за своих. Мы два союзных государства! Нас никому не поставить на колени. Как говорит Александр Лукашенко, не вздумайте нам погрозить пальцем. В ответ получите кулак. С ними можно только так. А суровость закона говорит о его человеколюбии.

Мы должны быть за спорт России и Беларуси, двух союзных государств. Вот что главное. Так что Федотова отдавать не надо, – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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