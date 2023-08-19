Александр Тихонов о деле Федотова: «Как говорит Лукашенко, не вздумайте нам погрозить пальцем. В ответ получите кулак. Нужно сражаться за своих, нас никому не поставить на колени»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия Александр Тихонов НХЛ КХЛ Александр Лукашенко Политика Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Александр Тихонов прокомментировал решение ИИХФ отстранить Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

– Что вы думаете о ситуации Ивана Федотова, которого дисквалифицировала ИИХФ? Стоит ли отдать его в «Филадельфию»?

– Я понять не могу сегодняшнюю политику международных федераций в разных видах спорта, включая биатлон. Они словно против себя настраивают, хотя можно уладить ситуацию. Чтобы не было скандалов, а они их разжигают.

Сейчас мы видим, что против России и Беларуси идет давление в мировом спорте. Но если нас нет, то конкуренция падает.

Трибуны требуют лучших, а без наших международный спорт страдает. Я вообще давно, много лет назад призывал создать РХЛ – свою собственную лигу, которая будет независима от ИИХФ, где будут выступать сильнейшие клубы России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана… Не надо смотреть, что нам скажет Запад.

Я был восемь лет первым вице-президентом Международной федерации биатлона. Когда я заходил в зал, где заседал исполком, они все вставали. Как при Сталине!

Так и в деле Федотова нужно сражаться за своих. Мы два союзных государства! Нас никому не поставить на колени. Как говорит Александр Лукашенко, не вздумайте нам погрозить пальцем. В ответ получите кулак. С ними можно только так. А суровость закона говорит о его человеколюбии.

Мы должны быть за спорт России и Беларуси, двух союзных государств. Вот что главное. Так что Федотова отдавать не надо, – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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9 комментариев

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Штурмгевер
Трудно поставить на колени тех кто только с них встает
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Назар Игорь
Сплошь лозунги из коммунистического прошлого. Скоро Интернационал цитировать будут.
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VictorVallecano
лавров: Когда я заходил в зал, где заседал исполком, они все вставали и выходили.
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Melnikov1968
Да твои предложения это просто звиздешь, за который ты не отвечаешь. Давай, создай независимые лиги в биатлоне, хоккее футболе, в лёгкой атлетике. Ты, кроме как чесать языком, больше ни на то не способен. Пустобрех.
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TBFTT
Да видим мы кулак в виде рубля и импортозамещения.
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Gord Lane
Казахстан и Узбекистан в курсе планов Тихонова ?
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Maxim Shumov
Хороший тост! Видимо, с кожевой сидят, вдвоем речи клепают
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Дима Лавриненко
А если ИИХФ запретит подписывать клубам КХЛ игроков из других лиг? ЦСКА может подставить всю лигу. Вот тогда и будет считай РХЛ.
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Viks
нас никому не поставить на колени» = они сами на коленях к нам приползут?
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