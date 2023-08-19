Иван Федотов вышел в основе ЦСКА на матч с минским «Динамо». Вратарь проводит первую игру за клуб после службы в армии

Теги ЦСКА контрольные матчи Динамо Минск КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов проводит первый матч за ЦСКА после службы в армии.

26-летний вратарь вышел в основе московского клуба в контрольном матче с минским «Динамо». 

Федотов вернулся в ЦСКА в межсезонье, подписав 2-летний контракт после завершения службы на Северном флоте. Из-за пребывания в армии Иван полностью пропустил сезон-2022/23.

ИИХФ объявила, что контракт россиянина с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется.

ЦСКА, в свою очередь, подал апелляцию на это решение Международной федерации. 

2 комментария

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