Карандин о бане Федотова от ИИХФ: «Европа не хочет разбираться в ситуации на Украине, идет слепое следование курсом, указанным Америкой. Вот мы и получаем по полной»

Юрий Карандин обвинил Европу в ситуации с дисквалификацией Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт россиянина с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется.

ЦСКА, в свою очередь, подал апелляцию на это решение Международной федерации.

– Как восприняли двойную дисквалификацию от ИИХФ – вратаря и его клуба – по «делу »?

– Сегодня время «обезьянничества» со стороны Европы. В причинах ситуации на Украине она разбираться не хочет, все альтернативные точки зрения там заблокированы, идет слепое следование тем курсом, на который указывает Америка.

Поэтому мы и получаем от Европы по полной программе. «Дело Федотова» – один из ее пунктов. Но я прочитал, что наши «партнеры» смотрят уже в 2025 год, в частности в легкой атлетике у российских спортсменов тоже планируется дисквалификция. Наши враги пытаются работать вдолгую, это самое тревожное.

– Были у России шансы избежать такого поворота в «деле Федотова»?

– Хорошо, что подал апелляцию, юристам надо постараться, чтобы развернуть это дело. Но изначально его армейская история выглядела сомнительной. Я так и не понял, почему один из лучших молодых вратарей страны оказался в армии. И какую политику вели его агент и клуб.

Иван оказался в сложной ситуации, эти четыре месяца надо его поддержать. В конце концов именно Федотов при невыразительной игре атаки вытянул сборную России на второе место последней Олимпиады, – сказал бывший советский арбитр.