Карандин о бане Федотова от ИИХФ: «Европа не хочет разбираться в ситуации на Украине, идет слепое следование курсом, указанным Америкой. Вот мы и получаем по полной»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею дисквалификации НХЛ КХЛ Юрий Карандин олимпийский хоккейный турнир Политика Иван Федотов Хоккей

Юрий Карандин обвинил Европу в ситуации с дисквалификацией Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт россиянина с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется.

ЦСКА, в свою очередь, подал апелляцию на это решение Международной федерации. 

– Как восприняли двойную дисквалификацию от ИИХФ – вратаря и его клуба – по «делу Ивана Федотова»?

– Сегодня время «обезьянничества» со стороны Европы. В причинах ситуации на Украине она разбираться не хочет, все альтернативные точки зрения там заблокированы, идет слепое следование тем курсом, на который указывает Америка.

Поэтому мы и получаем от Европы по полной программе. «Дело Федотова» – один из ее пунктов. Но я прочитал, что наши «партнеры» смотрят уже в 2025 год, в частности в легкой атлетике у российских спортсменов тоже планируется дисквалификция. Наши враги пытаются работать вдолгую, это самое тревожное.

– Были у России шансы избежать такого поворота в «деле Федотова»?

– Хорошо, что ЦСКА подал апелляцию, юристам надо постараться, чтобы развернуть это дело. Но изначально его армейская история выглядела сомнительной. Я так и не понял, почему один из лучших молодых вратарей страны оказался в армии. И какую политику вели его агент и клуб.

Иван оказался в сложной ситуации, эти четыре месяца надо его поддержать. В конце концов именно Федотов при невыразительной игре атаки вытянул сборную России на второе место последней Олимпиады, – сказал бывший советский арбитр. 

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1 комментарий

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Биомеханоид
Не там врагов ищете
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