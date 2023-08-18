Валерий Каменский: «Многие матчи «Колорадо» и «Детройта» вошли в историю. Шел настоящий мужской хоккей двух суперкоманд»

Валерий Каменский поделился воспоминаниями о матчах «Колорадо» с «Детройтом».

– В 1996 году в полуфинале «Колорадо» победил «Детройт», который в регулярном чемпионате выиграл 62 матча. На тот момент это был рекорд .

– С той серии началось наше противостояние. Тогда Клод Лемье толкнул на борт , который получил тяжелые травмы. В следующих сезонах каждый матч «Колорадо» и « » превращался в одно из самых ожидаемых событий. За несколько дней до игры пресса подогревала обстановку.

В сезоне-1996/1997 только и говорили, когда же «Детройт» отомстит за Дрэйпера. Но Лемье не выходил на лед против «Ред Уингс» в первых матчах чемпионата. Зато принял участие в последней встрече, во время которой состоялось легендарное побоище.

Многие матчи «Колорадо» и «Детройта» вошли в историю. Я сам их иногда пересматриваю и получаю огромное удовольствие. Шел настоящий мужской хоккей двух суперкоманд, – сказал обладатель Кубка Стэнли в составе « » .