Конюшков продлил контракт с «Торпедо» до 2026 года. Защитник выбран «Монреалем» на драфте НХЛ

Теги Торпедо Монреаль НХЛ КХЛ Богдан Конюшков Максим Гафуров Хоккей

Богдан Конюшков продлил контракт с «Торпедо».

Нижегородский клуб объявил, что новое соглашение с защитником будет рассчитано до окончания сезона-2025/26. 

В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 20-летний хоккеист провел 64 матча и набрал 25 (2+23) очков при показателе полезности «+2». 

«Мы очень рады, что Богдан остается с нами и будет продолжать расти вместе с командой. Это один из ключевых игроков коллектива, который строится с прицелом на новый стадион.

Отдельно стоит отметить, что стремительный прогресс Богдана на днях был отмечен в НХЛ, где игрок был выбран на драфте. Это подтверждает правильность выбранного нами курса и высоко оценивает работу всей системы нашего клуба. Курс работы на перспективу будет продолжен», – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

Ранее «Монреаль» выбрал Конюшкова на драфте НХЛ под 110-м номером. 

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2 комментария

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Вадим Абдуллин
Думал, что он летом к каким-нибудь армейцам поедет, здорово в Торпедо такой талант нашли, еще и сохранили на 3 года
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Виктор Пьянков
Интересно, получится ли у Профессора сделать из Богдана элитного атакующего защитника
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