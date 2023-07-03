Конюшков продлил контракт с «Торпедо» до 2026 года. Защитник выбран «Монреалем» на драфте НХЛ

Богдан Конюшков продлил контракт с «Торпедо».

Нижегородский клуб объявил, что новое соглашение с защитником будет рассчитано до окончания сезона-2025/26.

В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 20-летний хоккеист провел 64 матча и набрал 25 (2+23) очков при показателе полезности «+2».

«Мы очень рады, что остается с нами и будет продолжать расти вместе с командой. Это один из ключевых игроков коллектива, который строится с прицелом на новый стадион.

Отдельно стоит отметить, что стремительный прогресс Богдана на днях был отмечен в НХЛ, где игрок был выбран на драфте. Это подтверждает правильность выбранного нами курса и высоко оценивает работу всей системы нашего клуба. Курс работы на перспективу будет продолжен», – сказал генеральный менеджер « » .

Ранее «Монреаль» выбрал Конюшкова на драфте НХЛ под 110-м номером.