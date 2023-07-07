«Я с детства за «Монреаль». Оригинальная шестерка». Конюшков о выборе на драфте НХЛ

Богдан Конюшков высказался о том, что «Монреаль» выбрал его на драфте НХЛ.

Канадский клуб задрафтовал защитника «Торпедо» под общим 110-м номером в четвертом раунде.

«Ну, классно. Оригинальная шестерка. Я с детства за «Монреаль».

С французским у меня плохо, с английским чуть получше. Начну с английского, а потом продолжу французским», – сказал Богдан Конюшков в рамках прямого эфира в телеграм-канале «Торпедо».