«Я с детства за «Монреаль». Оригинальная шестерка». Конюшков о выборе на драфте НХЛ

Теги Торпедо Монреаль НХЛ драфт НХЛ КХЛ Чемпионат.com Богдан Конюшков Хоккей

Богдан Конюшков высказался о том, что «Монреаль» выбрал его на драфте НХЛ.

Канадский клуб задрафтовал защитника «Торпедо» под общим 110-м номером в четвертом раунде.

«Ну, классно. Оригинальная шестерка. Я с детства за «Монреаль».

С французским у меня плохо, с английским чуть получше. Начну с английского, а потом продолжу французским», – сказал Богдан Конюшков в рамках прямого эфира в телеграм-канале «Торпедо».

5 комментариев

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Павел павел
как там в фильме про Ивана Васильевича?Ой халтурв. ой не верю
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marshal .masha
Патриотизм из молодежи так и прёт
+1
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Матроскин52
Иди к мечте и никого не слушай! Совершенствуй мастерство, повышай игровой интеллект, учи языки, и все получиться!
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