Вайсфельд о Марушеве: «Столько разговоров про школу «Трактор», как хорошо она работает, а в Челябинске берут игроков в аренду»

Леонид Вайсфельд не понимает, зачем «Трактор» взял Максима Марушева в аренду.

– Я в принципе против аренды в пределах одной лиги. Не понимаю, зачем «Трактор» взял Марушева в аренду. Случаи, когда арендованные игроки могут помочь команде, довольно редки.

Например, очень успешно отыграл в Хабаровске: для хоккеиста и «Магнитки» это, конечно, был большой плюс, но что получил « »? Команда не смогла выйти в плей-офф и без Гребенкина бы не вышла.

Вот Марушев отыграет год в «Тракторе». Если хорошо, то поедет обратно в Казань. Если плохо, будет искать другую работу. Столько разговоров про школу «Трактор», как хорошо она работает, а в Челябинске берут игроков в аренду.

У генерального менеджера « » Алексея Волкова, вероятно, другая точка зрения, и я не берусь оценивать правильность этого решения. Наверное, у руководства клуба есть свои соображения, в силу которых им понадобился именно этот игрок.

– Для «Ак Барса» выгодно, что хоккеист наберется опыта в КХЛ.

– Для « » и это супервыгодно. Какая выгода для Челябинска? Я лично не понимаю, что «Трактор» от этого получает, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.