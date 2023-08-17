Марушев, арендованный «Трактором» у «Ак Барса», получит около 20 млн рублей по однолетнему контракту

Теги Ак Барс Трактор КХЛ Максим Марушев деньги Хоккей

Оклад Максима Марушева в «Тракторе» составит около 20 млн рублей..

Об этом сообщает Metaratings.ru.

«Ак Барс» отдал форварда в аренду «Трактору» сроком на один сезон.

В прошедшем сезоне форвард набрал 17 (7+10) очков в 64 матчах чемпионата АХЛ за «Хендерсон».

Всего в АХЛ игрок провел 131 матч и набрал 40 (14+26) баллов.

Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Ак Барс». В его активе 2 передачи в 14 играх в лиге.

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