Проскуряков о буллитах Кузнецова: «Их практически невозможно ловить. Даже Гретцки жалуется, что надо что-то делать с таким исполнением»
Илья Проскуряков высказался о буллитах форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.
Нападающий нередко исполняет попытку, доезжая до ворот соперника в замедленном темпе. Ранее буллит Кузнецова раскритиковал Уэйн Гретцки. Лучший бомбардир в истории НХЛ предложил ограничить время на выполнение броска 7-8 секундами.
– Вас знают как мастера буллитов. Считаете себя спецом по штрафным броскам?
– Нет.
– Серьезно?
– Я вообще буллиты не люблю. Мы их тренируем, приходится использовать знания и подсказки тренеров, в особенности Юрия Александровича Шундрова. Это приносит результат, но я сторонник того, чтобы результат матча решался в игре.
Если не забили в формате 3х3, давайте играть 2х2. Чтобы все закончилось в игре, а не на бросках. С одной стороны, лед может быть одного качества, с другой – другого. Эти тонкости сильно влияют.
– Отражение буллита больше чтение момента?
– Деталей много. Вратарь должен прочитать момент, почувствовать дистанцию. Игроки тоже смотрят на нас. Обученный нападающий может легко раскусить вратаря.
– Какие игроки доставляли много проблем на буллитах?
– Такие мастера есть. Тот же Женька Кузнецов. С возрастом он только улучшал этот аспект.
Когда мы играли в одной команде, уже тогда от него очень сложно было ловить буллиты. А сейчас – практически невозможно. Даже Гретцки жалуется, что надо что-то делать с таким исполнением.
Или Сергей Мозякин держит шайбу на крюке, и ты не знаешь, куда он бросит. Из одного положения он может направить шайбу в любую точку. И смотреть может тебе в глаза, а может – на трибуны, при этом на точности это не скажется, – сказал вратарь «Авангарда» Проскуряков.
Кузнецов взбесил Гретцки медленными буллитами – Уэйн хочет ограничить время на бросок. Плохая идея
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