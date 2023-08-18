Проскуряков о буллитах Кузнецова: «Их практически невозможно ловить. Даже Гретцки жалуется, что надо что-то делать с таким исполнением»

Илья Проскуряков высказался о буллитах форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

Нападающий нередко исполняет попытку, доезжая до ворот соперника в замедленном темпе. Ранее буллит Кузнецова раскритиковал . Лучший бомбардир в истории предложил ограничить время на выполнение броска 7-8 секундами.

– Вас знают как мастера буллитов. Считаете себя спецом по штрафным броскам?

– Нет.

– Серьезно?

– Я вообще буллиты не люблю. Мы их тренируем, приходится использовать знания и подсказки тренеров, в особенности Юрия Александровича Шундрова. Это приносит результат, но я сторонник того, чтобы результат матча решался в игре.

Если не забили в формате 3х3, давайте играть 2х2. Чтобы все закончилось в игре, а не на бросках. С одной стороны, лед может быть одного качества, с другой – другого. Эти тонкости сильно влияют.

– Отражение буллита больше чтение момента?

– Деталей много. Вратарь должен прочитать момент, почувствовать дистанцию. Игроки тоже смотрят на нас. Обученный нападающий может легко раскусить вратаря.

– Какие игроки доставляли много проблем на буллитах?

– Такие мастера есть. Тот же Женька Кузнецов. С возрастом он только улучшал этот аспект.

Когда мы играли в одной команде, уже тогда от него очень сложно было ловить буллиты. А сейчас – практически невозможно. Даже Гретцки жалуется, что надо что-то делать с таким исполнением.

Или Сергей Мозякин держит шайбу на крюке, и ты не знаешь, куда он бросит. Из одного положения он может направить шайбу в любую точку. И смотреть может тебе в глаза, а может – на трибуны, при этом на точности это не скажется, – сказал вратарь «Авангарда» Проскуряков.

Кузнецов взбесил Гретцки медленными буллитами – Уэйн хочет ограничить время на бросок. Плохая идея