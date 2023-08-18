Проскуряков о немецкой лиге: «Средний уровень хоккеистов высокий. А творческих игроков нет»
Илья Проскуряков сказал, что немецкой лиге недостает творческих игроков.
Вратарь сыграл 14 матчей за «Крефельд» в сезоне-2018/19.
– Переезд в другой город можно сравнить с переездом в другую страну, когда в 2018 году уехали играть в Германию?
– Нет, это совсем другое. В Германии единственная проблема — языковой барьер. Даже не ожидал, какое отношение проявил клуб. Любые проблемы решались молниеносно. Квартира, машина — со всем помогли. Оставалось только играть в хоккей.
– А как справлялись с языковым барьером? Переводчик помогал?
– И переводчик, и ребята помогали. В команде играли Кирилл Кабанов и эмигрировавший в 13 лет Дима Патцольд, который давно играл в Германии и побывал в НХЛ. По бытовым сложностям они помогали мне.
– К российским легионерам тогда в Германии относились позитивно?
– В финансовом плане «Крефельд» был достаточно скромным клубом. Работал небольшой офис, но все вопросы решались быстро и организованно. Сотрудники были близки к команде, и я совершенно не ощущал себя приезжим.
– Что скажете о хоккее в чемпионате Германии?
– В Германии высокий средний уровень хоккеистов. А творческих игроков, как Капризов, Мозякин, Михайлис, Радулов, Ткачев, нет. За счет средних хоккеистов уровень лиги достаточно хороший, – сказал вратарь «Авангарда».
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