Проскуряков о немецкой лиге: «Средний уровень хоккеистов высокий. А творческих игроков нет»

Теги Авангард Илья Проскуряков чемпионат Германии Дмитрий Патцольд КХЛ Кирилл Кабанов Крефельд Спорт-Экспресс Хоккей

Илья Проскуряков сказал, что немецкой лиге недостает творческих игроков.

Вратарь сыграл 14 матчей за «Крефельд» в сезоне-2018/19.

– Переезд в другой город можно сравнить с переездом в другую страну, когда в 2018 году уехали играть в Германию?

– Нет, это совсем другое. В Германии единственная проблема — языковой барьер. Даже не ожидал, какое отношение проявил клуб. Любые проблемы решались молниеносно. Квартира, машина — со всем помогли. Оставалось только играть в хоккей.

– А как справлялись с языковым барьером? Переводчик помогал?

– И переводчик, и ребята помогали. В команде играли Кирилл Кабанов и эмигрировавший в 13 лет Дима Патцольд, который давно играл в Германии и побывал в НХЛ. По бытовым сложностям они помогали мне.

– К российским легионерам тогда в Германии относились позитивно?

– В финансовом плане «Крефельд» был достаточно скромным клубом. Работал небольшой офис, но все вопросы решались быстро и организованно. Сотрудники были близки к команде, и я совершенно не ощущал себя приезжим.

– Что скажете о хоккее в чемпионате Германии?

– В Германии высокий средний уровень хоккеистов. А творческих игроков, как Капризов, Мозякин, Михайлис, Радулов, Ткачев, нет. За счет средних хоккеистов уровень лиги достаточно хороший, – сказал вратарь «Авангарда». 

2 комментария

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Олег НН
на клубном уровне мы немцев порвем как ссаный матрац
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Sever12
Ответ Олег НН
на клубном уровне мы немцев порвем как ссаный матрац
да мы их и на уровне сборной обязаны рвать, тот олимпийский финал это результат бездарной политики ФХР с базовыми клубами, когда собрали всех в двух командах и им тупо нескем было соперничать в КХЛ.
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