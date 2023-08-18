Проскуряков об «Авангарде»: «Понятно, что я возрастной игрок. Меня приглашали помогать коллективу, делиться опытом и знаниями»

Илья Проскуряков рассказал о своей роли в «Авангарде».

– Какой у вас мотив продолжать карьеру?

– Мне нравится заниматься хоккеем. Слава богу, сохраняю силы и мотивацию для продолжения спортивной карьеры.

– Чем обусловлен выбор « »?

– Мне позвонили из клуба и обозначили заинтересованность. Я долго не раздумывал. «Авангард» – топ-клуб с лучшими условиями для игры в хоккей.

– Чего ждете от контракта? Понимаете, какая вас ждет роль?

– Я понимаю свою роль и хочу принести пользу клубу, чтобы достичь поставленных целей. Понятно, что в спортивном плане я достаточно возрастной хоккеист. Меня приглашали, чтобы я помогал коллективу, делился опытом и знаниями.

– Будете подбадривать парней как дядька-наставник?

– Тогда это получится искусственно. Надо показывать своим примером и отношением к делу. Этого будет достаточно.

– Переживали, что летом не найдете работу?

– Не особо. Мне, конечно, хотелось еще поиграть и как можно быстрее найти работу, чтобы начать готовиться. В моем случае получилось так – спокойно отнесся к этому, – сказал 36-летний вратарь омского клуба.