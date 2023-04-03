критически отнесся к тому, как исполняет буллиты.

Нападающий « » использует стратегию медленного подката к воротам. Сблизившись с вратарем, Кузнецов резко перекладывает шайбу на удобную руку и отправляет ее в дальний угол.

В таком стиле Кузнецов реализовал штрафной бросок, забив Илье Сорокину в недавнем матче с «Айлендерс».

«Терпеть не могу это. Должно быть правило, счетчик времени, как в бейсболе, на исполнение штрафного броска. Семь или восемь секунд. Это мое мнение.

Еще он вращает клюшкой в руках – нас бы раздражало это на скамейке запасных. Понимаю, что мы живем в другую эпоху. Но, по моему мнению, в игре должно быть достоинство.

Если бы я сделал нечто подобное, 20 игроков перепрыгнули бы через борт. Если бы кто-то сделал это против нас, 20 хоккеистов из нашей команды перепрыгнули бы через борт.

Нужно защищать вратарей, верно? Если не доезжаешь до ворот за семь или восемь секунд, не заслуживаешь бросить», – сказал лучший снайпер в истории в эфире телеканала TNT.