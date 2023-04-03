Гретцки раскритиковал буллит Кузнецова: «Терпеть не могу это. Должен быть счетчик времени – 7-8 секунд на выполнение броска»

Теги Вашингтон Уэйн Гретцки видео НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Уэйн Гретцки критически отнесся к тому, как Евгений Кузнецов исполняет буллиты.

Нападающий «Вашингтона» использует стратегию медленного подката к воротам. Сблизившись с вратарем, Кузнецов резко перекладывает шайбу на удобную руку и отправляет ее в дальний угол.

В таком стиле Кузнецов реализовал штрафной бросок, забив Илье Сорокину в недавнем матче с «Айлендерс».

«Терпеть не могу это. Должно быть правило, счетчик времени, как в бейсболе, на исполнение штрафного броска. Семь или восемь секунд. Это мое мнение.

Еще он вращает клюшкой в руках – нас бы раздражало это на скамейке запасных. Понимаю, что мы живем в другую эпоху. Но, по моему мнению, в игре должно быть достоинство.

Если бы я сделал нечто подобное, 20 игроков перепрыгнули бы через борт. Если бы кто-то сделал это против нас, 20 хоккеистов из нашей команды перепрыгнули бы через борт.

Нужно защищать вратарей, верно? Если не доезжаешь до ворот за семь или восемь секунд, не заслуживаешь бросить», – сказал лучший снайпер в истории НХЛ в эфире телеканала TNT.

91 комментарий

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fantazer812
Ответ hershe1
Гретцки прав...это выпендреж и отстойное исполнение...так можно и по пять минут кататься в зоне...еще я против лакросса в хоккее
Как ты сможешь так пять минут кататься если при исполнении буллита нельзя делать движение назад?
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Вадим Скорин
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Володя бесстрашный был, красава, без авторитетов
Хорошо, что мы это помним!
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Olajuvon
Это он еще соккер не смотрел, там футболисты перед ударом вообще останавливаются и ждут пока вратарь завалится в угол...
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Рузаль Зиятдинов
Ответ Никита Истомин
Он кстати как раз уложился в 7-10 секунд
Нифига,больше 15 секунд)
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k.vlad
Зависть)), есть правила, они выполнены. Тебе на пенсию пора)), счетчик он придумал))
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PolarBear
Ну, фартожопому надо больше времени на буллит, чем другим. Сначала порошок понюхать чудодейственный, потом получить кайф и далее только разгоняться с шайбой д
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RashNomadKazakh
Это эволюция Уэйн. Как с пенальти в футболе с прыжком и замедлением. Да и шоу к томуже.
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TimGI86
Что то Гретцки молчал когда этим промышлял Патрик Кейн
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Сергей Кот
Ответ albert_lucky
Я вот согласен, в том же баскете время на исполнение штрафного броска ограничено.
потому что стоять с мячом на линии в баскетболе можно сколь угодно долго, в случае же с буллитом ты не можешь стоять на месте, а проезд синей линии с шайбой означает неисполнение. время на исполнение буллита и так по факту лимитировано, потому как это расстояние ты проедешь за определенное время, как бы медленно ты не двигался, при условии что остановка запрещена.
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Никита Истомин
Он кстати как раз уложился в 7-10 секунд
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Бобынин
Не, ну после такого резюме от Великого, надо завязывать.
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Cube Litening C:68X
Ответ hershe1
Гретцки прав...это выпендреж и отстойное исполнение...так можно и по пять минут кататься в зоне...еще я против лакросса в хоккее
👍✌️
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drfrimen
Самое смешное, если судить по видео, то в 8 секунд уложился) в чем претензия?)
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Вадим Скорин
Все таки был один парень, который делал это, Володя Константинов, когда он играл за "Детройт".
Володя бесстрашный был, красава, без авторитетов
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hershe1
Гретцки прав...это выпендреж и отстойное исполнение...так можно и по пять минут кататься в зоне...еще я против лакросса в хоккее
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Франческо Тотти
На 6 секунде берет шайбу по видео, на 15 - забрасывает. 9 секунд) Шоу, конечно, но как оно есть)
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Pavol Demitra
На самом деле по моему скромному наблюдению, когда игрок катит медленно, забивает реже. Вратарь имеет возможность спокойно выкатится и перекрыть ворота, мне вообще кажется, что забить в таком стиле можно только ели у тебя феноменально быстрые руки. Про вращение клюшкой я вообще не понял...
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Anton Sobolev
Бедные беззащитные вратари
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RUS_
Кузнецов уложился в 9,44 секунды. Уложиться в 8 секунд, точно так же медленно подъезжая к воротам, нет проблем.
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Истину Глаголящий
Уэйн троллит крепостных
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BuTaJIbKa
Шайбы он коснулся на 0.06, бросок соревшил на 0.15, т.е. около 9 секунд всё заняло. И что? был бы лимит 7 секунд - быстренько пробежал за синюю и там крути-верти, те же яйца.
Не показывайте Гретцки буллиты во флорболе - вообще Кондратий хватит
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slow focus
во тут на Грецкого местные патриоты прыгнули. неудивительно, ведь наезд на другана легенды столицы США
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Гекдениз Кардениз
Ответ Alex_V69
А мне исполнение понравилось. Неуважения не увидел.
да и сам Сорокин угарает хз че у старого пердуна пукан рвет
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Lol Ko
Ответ Андрей Вдонин
Гретцки Кузнецову? Ну да, он и половины не добился.
Завидует, что Кузнецов играет. А Гретцки - только прошлое вспоминать )
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Гекдениз Кардениз
Грецки как с луны свалился хоккей это шоу зрители приходят за этим на стадион , а у старика бомбит что все знают что будет дальше , а сделать ничего не могут
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