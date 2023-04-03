Гретцки раскритиковал буллит Кузнецова: «Терпеть не могу это. Должен быть счетчик времени – 7-8 секунд на выполнение броска»
Уэйн Гретцки критически отнесся к тому, как Евгений Кузнецов исполняет буллиты.
Нападающий «Вашингтона» использует стратегию медленного подката к воротам. Сблизившись с вратарем, Кузнецов резко перекладывает шайбу на удобную руку и отправляет ее в дальний угол.
В таком стиле Кузнецов реализовал штрафной бросок, забив Илье Сорокину в недавнем матче с «Айлендерс».
«Терпеть не могу это. Должно быть правило, счетчик времени, как в бейсболе, на исполнение штрафного броска. Семь или восемь секунд. Это мое мнение.
Еще он вращает клюшкой в руках – нас бы раздражало это на скамейке запасных. Понимаю, что мы живем в другую эпоху. Но, по моему мнению, в игре должно быть достоинство.
Если бы я сделал нечто подобное, 20 игроков перепрыгнули бы через борт. Если бы кто-то сделал это против нас, 20 хоккеистов из нашей команды перепрыгнули бы через борт.
Нужно защищать вратарей, верно? Если не доезжаешь до ворот за семь или восемь секунд, не заслуживаешь бросить», – сказал лучший снайпер в истории НХЛ в эфире телеканала TNT.
Не показывайте Гретцки буллиты во флорболе - вообще Кондратий хватит