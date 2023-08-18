Давыдов звонил Кудашову после 2:7 от «Металлурга»: «Это многовато для «Динамо». Спросил: «Так почему же танк провалился?!» У него все четко, никакой паники»
Виталий Давыдов звонил Алексею Кудашову после недавнего разгрома «Динамо».
– Как оцените последние два матча родного клуба – 2:7 с «Магниткой» и 2:1 с «Витязем»?
– Уже говорил о том, что игры во время предсезонной подготовки позволяют делать только самые осторожные выводы. Команда под нагрузками, тренеры экспериментируют с составами, один матч не похож на другой.
Но 2:7 с «Магниткой» – это все-таки многовато для московского «Динамо». Видел, как нервничает наш главный тренер Алексей Кудашов, поэтому созвонился с ним после игры, попытался успокоить и поддержать. Как в популярном фильме («Парень из нашего города», 1942 год – прим. Sports.ru), спросил: «Леша, так почему же танк провалился?!»
– Почему?
– У Кудашова есть понимание, что происходит внутри команды, как она готовится и в какой форме войдет в чемпионат. Все четко, никакой паники.
В принципе это показал следующий матч команды – победный, 2:1 против «Витязя». 19 августа в «Динамо» праздник для болельщиков, день открытых дверей. И лучше подойти к нему с 2:1, чем с 2:7. Это важный нюанс.
– И все-таки как объяснить, что Гусев, Ожиганов и Ко крупно проигрывают молодежи «Магнитки»?
– О нагрузках мы уже сказали. В целом была равная игра, просто соперник реализовал все свои моменты. Ну и дисциплинка подвела.
Знаете, такие поражения бывают полезными. О тех же Гусеве, Ожиганове много писали в прессе, нахваливали, они раздавали интервью, были в центре внимания. И тут щелчок по носу от молодежного состава «Металлурга». Он возвращает на землю, что и показал матч с «Витязем», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
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