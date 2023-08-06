Давыдов о «Динамо»: «Кудашов меняется, отсюда и новый план предсезонки, и максимальное внимание молодежи»

Теги Алексей Кудашов Виталий Давыдов КХЛ Динамо Хоккей

Виталий Давыдов высказался о предсезонке московского «Динамо».

– Я так понял, что тренерский штаб Кудашова принял новый план предсезонной подготовки, скорректировал нагрузки, сделал их более современными. На мой взгляд, это тоже важно.

– Почему?

– Мы помним первые два сезона Кудашова в «Динамо». У нас каждый раз был очень хороший старт, но ко второй половине сезоне эта резвость и резкость куда-то уходили. Видимо, отсюда и новинки в подготовке.

– На прошедшей неделе в прессе была и критика молодежной политики «Динамо»...

– За критикой всегда слежу, часто она бывает полезной. Но на сей раз воспринял ее с юмором. Во-первых, критика пришла со стороны экс-тренера «Спартака» – клуба, в котором проблемы как раз с молодежью.

Во-вторых, в последние годы именно «Динамо» – лидер молодежного хоккея столицы, посмотрите московский зачет последних лет в МХЛ, где позади не то что «Спартак», но даже ЦСКА.

В-третьих, главный тренер «Динамо» Кудашов в последнее время меняется и дает нашей талантливой молодежи больше шансов. Мне показалось, что Леша [Кудашов] творчески проанализировал нашу неудачу в последнем плей-офф в серии с «Торпедо». Отсюда и новый план предсезонной подготовки, и максимальное внимание молодежи. Повторюсь, меня это радует.

– Кто из молодых станет новым Рашевским и Джиошвили?

– Вижу несколько кандидатур, но тренеры всегда просят не спешить с авансами для молодежи. Самое главное, чтобы новички были амбициозными, по-спортивному наглыми. 

Посмотрите последний матч двух молодежных клубов нашей системы – МХК «Динамо» Москва и «Динамо» Санкт-Петербург, сколько там было страсти и агрессии, пусть даже не всегда спортивной.

Если молодые стремятся так жестко конкурировать и заявлять о себе, то все у главного «Динамо» будет в порядке, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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В смысле меняется? Время покажет, как он поменялся.
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