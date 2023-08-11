Пашков о «Динамо»: «Гусев мне понятен, по меркам КХЛ это мастер. Главный фактор сезона – не он, а Кудашов»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Александр Пашков Никита Гусев Динамо Хоккей

Александр Пашков считает, что новый сезон станет ключевым для Алексея Кудашова.

– Болельщики «Динамо» разделились – большая часть верит в Гусева, но есть и скептики, которые полагают, что по стилю он – не «динамовский» игрок. Вы на чьей стороне?

– Знаете, мне Гусев понятен. По меркам КХЛ это мастер, который способен из ничего создать момент и забить гол. Все его снайперские возможности известны, как и минусы – не самая высокая скорость, атлетизм и так далее.

Для меня главный фактор сезона «Динамо» – все-таки не Гусев, а главный тренер Алексей Кудашов.

– Почему?

– Кудашов выходит в «Динамо» на третий сезон, это оптимальный срок для тренера, не всем в КХЛ он изначально дается. В этом году у нас подбирается авторская и я бы сказал тренерская команда, в которой каждому – Гусеву, Ожиганову, Пыленкову, легионерам – можно отвести определенную роль.

Это творческая ситуация для любого тренера. Есть материал, есть возможность слепить из него сильную команду и варьировать тактические схемы. Может быть, впервые в «Динамо» за последние годы.

– Вы верите в штаб Кудашова?

– Мы тяжело переживали кубковое поражение от «Торпедо». После него были сделаны определенные выводы, в частности изменился план подготовки к новому сезону. Идут сигналы, что тренерский штаб провел работу над ошибками, это важный момент, – сказал олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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Dinamik1
Кудашев в свое время убрал Кагарлицкого а ведь это классный хоккеист.Так что пора доказывать чего ты стоишь.
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