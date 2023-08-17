Трямкин о вылете от «Металлурга» в плей-офф: «Автомобилист» подкосила травма основного вратаря. Мы сделали выводы»

Теги Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Никита Трямкин Спорт-Экспресс Хоккей

Никита Трямкин назвал причины вылета «Автомобилиста» в прошлом сезоне плей-офф.

– Что в прошлом сезоне помешало «Автомобилисту» пройти первый раунд в плей-офф?

– Магнитогорский «Металлург». Я считаю, что в прошлом плей-офф мы показывали хороший хоккей, но чего-то нам не хватило, возможно, подкосила травма основного вратаря (Юхан Маттссон получил травму в 5-м матче, в 6-м и 7-м «Автомобилист» проиграл – прим. Sports.ru).

В седьмом матче мы вели в две шайбы за пять минут до конца, но в итоге проиграли - это досадно. Думаю, что мы все сделали выводы для того, чтобы бороться за Кубок в следующем сезоне.

– Что нужно сделать, чтобы «Автомобилист» перестали считать некубковой командой?

– В этом году у нас в команде провелась точечная селекция, костяк остался прежним. Я надеюсь, что новые ребята добавят нашей команде мощи и помогут убрать это нехорошее звание, – сказал защитник «Автомобилиста».

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1 комментарий

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Фёдор Алексеев
Слежу за Автомобилистом с вышки ,видел все эти сезоны и по последним точно можно сказать,что дело было далеко не во вратаре.
Из года в год повторяется примерно один и тот же сценарий,неплохая регулярка (с некоторыми большими провалами связанными с перерывами) и провальный плей-офф где просто не хватает и характера и наверное правильно даже сказать стержня
Трямкин как раз один из тех кто остановился в развитии и свой стержень уже не обретёт, вечно разводящий руками двух метровый защитник ,который не в состоянии брать на себя игру в нужные моменты - это и есть проблема нашей команды. Не стоит забывать ещё и про супермена Гуркина , который привозит в каждой игре .
Естественно есть и хорошие игроки которые работают и развиваются ,в целом по факту команда сильная,но без стержня она далеко не пройдет. Как болельщик автомобилиста все это говорю , возможно даже от этой многолетней обиды из-за стагнации клуба
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