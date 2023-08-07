Макдэвид – лучший центрфорвард НХЛ по версии лиги. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Кросби – 5-й, Малкин – 18-й
НХЛ составила список лучших центральных нападающих лиги.
В рейтинг попали 20 хоккеистов. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин занял 18-ю строчку.
Полностью топ-20 лучших центрфорвардов НХЛ в данный момент выглядит следующим образом:
1 Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»;
2. Нэтан Маккиннон, «Колорадо»;
3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»;
4. Остон Мэттьюс, «Торонто»;
5. Сидни Кросби, «Питтсбург»;
6. Джек Хьюз, «Нью-Джерси»;
7. Брэйден Пойнт, «Тампа-Бэй»;
8. Джек Айкел, «Вегас»;
9. Александр Барков, «Флорида»;
10. Элиас Петтерссон, «Ванкувер»;
11. Тейдж Томпсон, «Баффало»;
12. Мика Зибанежад, «Рейнджерс»;
13. Роопе Хинтц, «Даллас»;
14. Нико Хишир, «Нью-Джерси»;
15. Тим Штюцле, «Оттава»;
16. Себастьян Ахо, «Каролина»;
17. Анже Копитар, «Лос-Анджелес»;
18. Евгений Малкин, «Питтсбург»;
19. Дилан Ларкин, «Детройт»;
20. Элиас Линдхольм, «Калгари».
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