Макдэвид – лучший центрфорвард НХЛ по версии лиги. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Кросби – 5-й, Малкин – 18-й

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НХЛ составила список лучших центральных нападающих лиги.

В рейтинг попали 20 хоккеистов. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин занял 18-ю строчку.

Полностью топ-20 лучших центрфорвардов НХЛ в данный момент выглядит следующим образом:

Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»;

2. Нэтан Маккиннон, «Колорадо»;

3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»;

4. Остон Мэттьюс, «Торонто»;

5. Сидни Кросби, «Питтсбург»;

6. Джек Хьюз, «Нью-Джерси»;

7. Брэйден Пойнт, «Тампа-Бэй»;

8. Джек Айкел, «Вегас»;

9. Александр Барков, «Флорида»;

10. Элиас Петтерссон, «Ванкувер»;

11. Тейдж Томпсон, «Баффало»;

12. Мика Зибанежад, «Рейнджерс»;

13. Роопе Хинтц, «Даллас»;

14. Нико Хишир, «Нью-Джерси»;

15. Тим Штюцле, «Оттава»;

16. Себастьян Ахо, «Каролина»;

17. Анже Копитар, «Лос-Анджелес»;

18. Евгений Малкин, «Питтсбург»;

19. Дилан Ларкин, «Детройт»;

20. Элиас Линдхольм, «Калгари».

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13 комментариев

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Копитара с Малкиным низковато определили.
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Ответ oberkorn
Вегас взял бидон. И куда то пропал бержерон. Опять сказки
Бержерон завершил карьеру.
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Макди и Драйз Красавцы! Только КС не хватает этому супер дуэту
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Вегас взял бидон. И куда то пропал бержерон. Опять сказки
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Ответ oberkorn
Вегас взял бидон. И куда то пропал бержерон. Опять сказки
Бержерон карьеру завершил
0
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Ответ oberkorn
Вегас взял бидон. И куда то пропал бержерон. Опять сказки
Бержерон карьеру закончил)
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Ответ Tima_Milan
где овечий? 🐑
Он центр?
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