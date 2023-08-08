Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком «Питтсбурга», обойдя Кросби

Теги Питтсбург Крис Летанг Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Эрик Карлссон деньги Хоккей

Эрик Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком «Питтсбурга».

Шведский защитник перешел в «Пингвинс» в результате трехстороннего обмена с участием «Сан-Хосе» и «Монреаля».

«Шаркс» удержат 1,5 млн долларов зарплаты Карлссона в своей платежной ведомости. «Питтсбург» принимает на себя 10 млн долларов контракта игрока.

Таким образом, Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком «Пингвинс» (10 млн).

На втором месте – кэпхит капитана команды Сидни Кросби (8,7 млн). Третью позицию делят нападающий Евгений Малкин и защитник Крис Летанг (по 6,1 млн).  

В минувшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37. Он стал обладателем «Норрис Трофи».

Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2026/27.

АААААА, Карлссон все-таки перешел в «Питтсбург»! Закончится ли обмен десятилетия чем-то хорошим?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий