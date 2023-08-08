Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком «Питтсбурга», обойдя Кросби

Эрик Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком «Питтсбурга».

Шведский защитник перешел в «Пингвинс» в результате трехстороннего обмена с участием «Сан-Хосе» и «Монреаля».

«Шаркс» удержат 1,5 млн долларов зарплаты в своей платежной ведомости. «Питтсбург» принимает на себя 10 млн долларов контракта игрока.

Таким образом, Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком «Пингвинс» (10 млн).

На втором месте – кэпхит капитана команды (8,7 млн). Третью позицию делят нападающий и защитник (по 6,1 млн).

В минувшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37. Он стал обладателем «Норрис Трофи».

Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2026/27.

АААААА, Карлссон все-таки перешел в «Питтсбург»! Закончится ли обмен десятилетия чем-то хорошим?