Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком «Питтсбурга», обойдя Кросби
Эрик Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком «Питтсбурга».
Шведский защитник перешел в «Пингвинс» в результате трехстороннего обмена с участием «Сан-Хосе» и «Монреаля».
«Шаркс» удержат 1,5 млн долларов зарплаты Карлссона в своей платежной ведомости. «Питтсбург» принимает на себя 10 млн долларов контракта игрока.
Таким образом, Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком «Пингвинс» (10 млн).
На втором месте – кэпхит капитана команды Сидни Кросби (8,7 млн). Третью позицию делят нападающий Евгений Малкин и защитник Крис Летанг (по 6,1 млн).
В минувшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37. Он стал обладателем «Норрис Трофи».
Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2026/27.
АААААА, Карлссон все-таки перешел в «Питтсбург»! Закончится ли обмен десятилетия чем-то хорошим?
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