Ротенберг о Демидове: «Будем раскрывать Ивана, чтобы он вышел на уровень великих Капризова и Малкина. Будет чистый хоккей – ребята будут развиваться, никуда не уезжать»

Теги СКА Евгений Малкин НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Кирилл Капризов Иван Демидов Хоккей

Роман Ротенберг сравнил Ивана Демидова с Кириллом Капризовым и Евгением Малкиным.

– Довольны тем, как Иван Демидов справляется со скоростью на уровне КХЛ?

– Вы сами все видите. Он обладает очень хорошим потенциалом. Если у нас будет чистый хоккей, такие ребята будут развиваться.

Они будут забивать голы, прогрессировать, играть в России, никуда не уезжать. Наша совместная задача, чтобы эти ребята оставались у нас в лиге.

Надо дать им возможность проявить лучшие качества. Мы довольны игрой Ивана и других наших ребят. Но в это же время есть моменты, которые мы можем улучшить. Продолжаем работать.

Иван тоже может играть намного лучше. Будем делать все возможное, чтобы Демидов уже в следующем матче сыграл еще лучше.

Мы все прекрасно видим, что это талант. У нас в стране много талантов. Главное – правильно их раскрыть.

Будем совместно с нашим тренерским штабом раскрывать Ивана, чтобы он вышел на уровень таких великих наших игроков, как Капризов, как Малкин.

Он играет под 11-м номером как Малкин – у него много схожего с Евгением. В то же время мы не даем авансов – лед покажет, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

4 комментария

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Нормально Капризова с Малкиным сравнил этот тренерище. У Малкина в 25 лет было 2 Арт Росс, Харт, Смайт, Тед Линдсэй, MVP ЧМ и Колдер. У Капризова - только Колдер, и то в более зрелом возрасте взял.
Но, про эти все Харт Росс Смайты, Йозе наверное и не слыхал никогда.
+6
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+6
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Капризов крут, но что-то рановато для великого)
+4
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+4
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Капризов уже великим стал ))) Наверное, 1 гол, 17 бросков и расквашенный нос в 6 матчах с Далласом придают обычному хоккеисту величия.
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И как же Ротенберг удержит в СКА Мичкова (через 3 сезона) и И.Демидова (которого выберут в топ-5 драфта 2024)?
Пока что нет такого закона, который запрещал бы уезжать в NHL.
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