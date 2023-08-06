Ротенберг о Демидове: «Будем раскрывать Ивана, чтобы он вышел на уровень великих Капризова и Малкина. Будет чистый хоккей – ребята будут развиваться, никуда не уезжать»

Роман Ротенберг сравнил Ивана Демидова с Кириллом Капризовым и Евгением Малкиным.

– Довольны тем, как Иван Демидов справляется со скоростью на уровне КХЛ?

– Вы сами все видите. Он обладает очень хорошим потенциалом. Если у нас будет чистый хоккей, такие ребята будут развиваться.

Они будут забивать голы, прогрессировать, играть в России, никуда не уезжать. Наша совместная задача, чтобы эти ребята оставались у нас в лиге.

Надо дать им возможность проявить лучшие качества. Мы довольны игрой Ивана и других наших ребят. Но в это же время есть моменты, которые мы можем улучшить. Продолжаем работать.

Иван тоже может играть намного лучше. Будем делать все возможное, чтобы Демидов уже в следующем матче сыграл еще лучше.

Мы все прекрасно видим, что это талант. У нас в стране много талантов. Главное – правильно их раскрыть.

Будем совместно с нашим тренерским штабом раскрывать Ивана, чтобы он вышел на уровень таких великих наших игроков, как Капризов, как Малкин.

Он играет под 11-м номером как Малкин – у него много схожего с Евгением. В то же время мы не даем авансов – лед покажет, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.