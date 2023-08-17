Тэйвс попрощался с болельщиками «Чикаго»: «Вы лучшие в мире»

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Джонатан Тэйвс попрощался с болельщиками «Чикаго».

«Трудно подобрать слова, чтобы описать 16-летнее путешествие, по итогам которого этот город стал моим домом.

Помимо трех Кубков Стэнли, парадов и бесчисленных воспоминаний самым особенным для меня остается ощущение настоящей связи с жителями города.

Для болельщиков «Блэкхокс» было невообразимо наблюдать и быть частью возрождения хоккея в Чикаго. Ничто не сравнится с ревом «Мэдхауса», когда мы забивали важный гол, сравнивая счет или выигрывая в конце матча.

Мы старались отвечать взаимностью на ту энергию души и сердца, которую чувствовали от вас. Я искренне верю, что именно благодаря этому нас было так трудно обыграть в последних матчах серии плей-офф.

Вы – лучшие болельщики в мире, и я очень благодарен за то, что мы разделили с вами столько особенных моментов.

Своих одноклубников по «Чикаго» я считаю друзьями и братьями на всю жизнь. Нас связывают узы, которые трудно разорвать.

Всем говорю спасибо. Вы сделали мое пребывание в Чикаго незабываемым», – написал форвард в инстаграме.

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8 комментариев

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Юлия Закаблукова
Тейвз и кейн лучшая связка своего времени
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nupor
Ответ Suprmaro
Тэйвс выиграл Стэнли и Олимп тоже взял, но на мой взгляд он не был харизматичным игроком, да он умел надувать щеки и говорил всякие правильные слова, но ему всегда чего-то не хватало, чтобы быть уважаемым как Кросби, Гецлаф или Бержерон
Десятки тысяч игроков с харизмой обменялись бы с ним карьерой…
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Asl Ali
и куда он ?
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Алексей Кондурцев
Тэйвз-кейн-панарин
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хОКкейный батя
Ответ Asl Ali
и куда он ?
да на пенсию пора, здоровье ведь оно одно.
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Suprmaro
Ответ nupor
Десятки тысяч игроков с харизмой обменялись бы с ним карьерой…
Безусловно, но среди них не будет Бержерона, Кросби и Гецлафа
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hottabich
Ответ Suprmaro
Безусловно, но среди них не будет Бержерона, Кросби и Гецлафа
Насчет Бержерона с Гецлафом я не уверен
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