Тарасенко, Дамба, Кэйн, Тэйвс и Бержерон – в топ-12 свободных агентов НХЛ без контрактов (NHL.com)
Владимир Тарасенко, Мэтт Дамба и Патрик Кэйн – в топ-12 свободных агентов НХЛ.
Официальный сайт лиги составил список лучших из свободных агентов, которые остаются без контрактов после первой недели работы рынка (без ранжира).
Вратари: Ярослав Галак (38 лет, зарплата по прошлому контракту – 1,5 млн долларов), Мартин Джонс (33 года, 2 млн), Алекс Стэлок (35 лет, 750 тысяч).
Защитники: Мэтт Дамба (28 лет, 6 млн), Ник Холден (36 лет, 1,3 млн).
Нападающие: Владимир Тарасенко (31 год, 7,5 млн), Патрис Бержерон («Бостон», 37 лет, 2,5 млн плюс бонусы), Патрик Кэйн (34 года, 10,5 млн), Джонатан Тэйвс (35 лет, 10,5 млн), Давид Крейчи (37 лет, 1 млн плюс бонусы), Зак Паризе (38 лет, 750 тысяч плюс бонусы), Пол Штястны (37 лет, 1,5 млн).
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