Тарасенко, Дамба, Кэйн, Тэйвс и Бержерон – в топ-12 свободных агентов НХЛ без контрактов (NHL.com)

Владимир Тарасенко, Мэтт Дамба и Патрик Кэйн – в топ-12 свободных агентов НХЛ.

Официальный сайт лиги составил список лучших из свободных агентов, которые остаются без контрактов после первой недели работы рынка (без ранжира).

Вратари: (38 лет, зарплата по прошлому контракту – 1,5 млн долларов), (33 года, 2 млн), (35 лет, 750 тысяч).

Защитники: (28 лет, 6 млн), Ник Холден (36 лет, 1,3 млн).

Нападающие: (31 год, 7,5 млн), Патрис Бержерон («Бостон», 37 лет, 2,5 млн плюс бонусы), Патрик Кэйн (34 года, 10,5 млн), Джонатан Тэйвс (35 лет, 10,5 млн), Давид Крейчи (37 лет, 1 млн плюс бонусы), Зак Паризе (38 лет, 750 тысяч плюс бонусы), Пол Штястны (37 лет, 1,5 млн).