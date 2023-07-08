Тарасенко, Дамба, Кэйн, Тэйвс и Бержерон – в топ-12 свободных агентов НХЛ без контрактов (NHL.com)

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Владимир Тарасенко, Мэтт Дамба и Патрик Кэйн – в топ-12 свободных агентов НХЛ.

Официальный сайт лиги составил список лучших из свободных агентов, которые остаются без контрактов после первой недели работы рынка (без ранжира). 

Вратари: Ярослав Галак (38 лет, зарплата по прошлому контракту – 1,5 млн долларов), Мартин Джонс (33 года, 2 млн), Алекс Стэлок (35 лет, 750 тысяч).

Защитники: Мэтт Дамба (28 лет, 6 млн), Ник Холден (36 лет, 1,3 млн).

Нападающие: Владимир Тарасенко (31 год, 7,5 млн), Патрис Бержерон («Бостон», 37 лет, 2,5 млн плюс бонусы), Патрик Кэйн (34 года, 10,5 млн), Джонатан Тэйвс (35 лет, 10,5 млн), Давид Крейчи (37 лет, 1 млн плюс бонусы), Зак Паризе (38 лет, 750 тысяч плюс бонусы), Пол Штястны (37 лет, 1,5 млн). 

6 комментариев

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Максим Седов
Из этого всего списка интересны Тарасенко, Кейн, Дамба, Джонс, Штястны. Да и то только за адекватные деньги. Остальные или закончат карьеру из за травм и возраста, или будут подписываться за еду.
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rdyabin@icloud.com
Тэйвс два последних сезона играл на уровне КХЛ, получая максималку. Сейчас его если ляма на 3 кто подпишет это будет норм. Или если его такие деньги не устраивают, только завершать карьеру.
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Garikus89
Ответ Максим Седов
Из этого всего списка интересны Тарасенко, Кейн, Дамба, Джонс, Штястны. Да и то только за адекватные деньги. Остальные или закончат карьеру из за травм и возраста, или будут подписываться за еду.
Кому и чем может быть интересно полено с 88,6% и 3 GAA в команде из плей-офф, которое последний сезон нормальный выдало аж 5 лет назад?)
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Максим Седов
Ответ Garikus89
Кому и чем может быть интересно полено с 88,6% и 3 GAA в команде из плей-офф, которое последний сезон нормальный выдало аж 5 лет назад?)
Ну за 750к сойдёт как запасной. Не больше.
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zukarello
Ответ rdyabin@icloud.com
Тэйвс два последних сезона играл на уровне КХЛ, получая максималку. Сейчас его если ляма на 3 кто подпишет это будет норм. Или если его такие деньги не устраивают, только завершать карьеру.
Это точно
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