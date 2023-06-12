Тэйвс примет решение о продолжении карьеры в ближайшие недели

Джонатан Тэйвс вскоре примет решение о своем будущем в хоккее.

Канадский нападающий в ближайшие недели примет решение о том, продолжить ли он играть или завершит карьеру, об этом сообщает The Athletic.

Соглашение канадца с «Чикаго», подписанное в 2014 году с зарплатой 10,5 миллиона долларов, завершилось в этом сезоне. «Блэкхокс» объявили, что договор с игроком продлен не будет.

Тэйвс выступал за « » на протяжении всей карьеры в . Он дебютировал за клуб в сезоне-2007/08.

Капитанскую нашивку в клубе хоккеист получил в сезоне-2008/09. Вместе с «Блэкхокс» Джонатан выиграл три Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015 год).

В общей сложности в лиге Тэйвс набрал 882 (371+511) очка в 1066 матчах.