Тэйвс примет решение о продолжении карьеры в ближайшие недели

Теги Чикаго НХЛ Джонатан Тэйвс Хоккей

Джонатан Тэйвс вскоре примет решение о своем будущем в хоккее.

Канадский нападающий в ближайшие недели примет решение о том, продолжить ли он играть или завершит карьеру, об этом сообщает The Athletic.

Соглашение канадца с «Чикаго», подписанное в 2014 году с зарплатой 10,5 миллиона долларов, завершилось в этом сезоне. «Блэкхокс» объявили, что договор с игроком продлен не будет.

Тэйвс выступал за «Чикаго» на протяжении всей карьеры в НХЛ. Он дебютировал за клуб в сезоне-2007/08.

Капитанскую нашивку в клубе хоккеист получил в сезоне-2008/09. Вместе с «Блэкхокс» Джонатан выиграл три Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015 год).

В общей сложности в лиге Тэйвс набрал 882 (371+511) очка в 1066 матчах.

1 комментарий

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Максим Смирнов
Ужасно переоцененный игрок. Хокс конечно сильно лоханулись, выложив ему такой контракт. Он едва ли играл на 5 мультов
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