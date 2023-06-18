«Эдмонтон» может подписать Тэйвса на позицию центра в 4-е звено. Сделку оценивают в 1 млн долларов за сезон

Джонатан Тэйвс может перейти в «Эдмонтон».

Если 35-летний нападающий решит продолжить карьеру и выйдет на рынок свободных агентов, то может подписать соглашение с «Ойлерс».

В « » канадца потенциально рассматривают на позицию центрального нападающего в четвертое звено, где бы он мог помочь добиться прогресса Райану Маклауду.

Ожидается, что Тэйвс может рассчитывать на зарплату миллион долларов по однолетнему контракту.

Соглашение канадца с «Чикаго», подписанное в 2014 году с зарплатой 10,5 миллиона долларов, завершилось в этом сезоне. «Блэкхокс» объявили, что договор с игроком продлен не будет.

Тэйвс выступал за «Чикаго» на протяжении всей карьеры в НХЛ. Он дебютировал за клуб в сезоне-2007/08.

Капитанскую нашивку в клубе хоккеист получил в сезоне-2008/09. Вместе с «Блэкхокс» Джонатан выиграл три Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015).

В общей сложности в НХЛ Тэйвс набрал 882 (371+511) очка в 1066 матчах.