Плющев о желании Войнова жить в США после окончании карьеры: «Это право каждого человека. За время в НХЛ у него появилась недвижимость, наверное»

Теги Владимир Плющев Вячеслав Войнов НХЛ КХЛ Хоккей

Владимир Плющевв оценил желание Вячеслава Войнова жить в США после карьеры.

«Это право каждого человека. Тем более за время, пока он работал в НХЛ, у него появилась недвижимость в США, наверное. Семья у него там. Большим фактором, который влияет, всегда являются супруги. Где жить, где лучше.

Считаю, это его личное дело. Если он так прокомментировал, то, наверное, он не считает это каким-то провокационным высказыванием. Он просто сказал, как будет, как он видит свою жизнь в дальнейшем», – подчеркнул Плющев.

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3 комментария

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ZaharPetrovicUralez
Как то быстро переобуваются наши патриотичные эксперды
+3
-1
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Сергей Орлов
"Наверное")
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